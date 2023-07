Poussé vers la sortie, Kylian Mbappé serait finalement ouvert à un départ du PSG sur ce mercato estival. Tout pourrait même s’accélérer la semaine prochaine.

Le PSG contraint d’accepter les conditions de la vente de Kylian Mbappé

Après avoir repoussé l’option de l’Arabie saoudite en refusant l’offre d’Al-Hilal, Kylian Mbappé a davantage confirmé son désir de revêtir le maillot du Real Madrid pour la suite de sa carrière. D’après les renseignements obtenus par le journaliste Ramon Alvarez de Mon, l’attaquant de 24 ans aurait récemment accepté de partir cet été pour permettre à son club d’encaisser un chèque sur son transfert, mais sous certaines conditions.

« Le problème est que les représentants de Mbappé ont envoyé au PSG une proposition de sortie il y a quelques jours, en fixant leurs propres limites. En d'autres termes, la position du joueur est la suivante : "Je veux respecter mon contrat et je suis prêt à passer un an dans les tribunes. Mais si vous voulez que je parte, ce sera pour l'équipe que je veux (c'est-à-dire le Real Madrid) et à ses conditions".

L'autre jour, je vous ai dit que le coût pour le Real Madrid serait d'environ 230 millions d'euros. C'est la répartition de ces sommes qui est en train d'être négociée : une partie irait au PSG et l'autre à Mbappé lui-même », a expliqué le journaliste espagnol avant d’annoncer la couleur pour les négociations à venir entre les différentes parties présentes dans ce dossier.

« Sur le principe, le PSG ne veut pas accepter cette proposition. Ils veulent que leur part, le montant à recevoir, soit plus importante (…) Le Real Madrid soutient les négociations de Mbappé avec le PSG. Parce que la meilleure façon pour le Français d'arriver à Bernabeu cette année est que le joueur réussisse ses négociations avec le Paris Saint-Germain. Et le club français, me dit-on, se rend compte petit à petit qu'il va devoir accepter les conditions de la vente de Mbappé », ajoute le spécialiste mercato de Marca sur YouTube. D’ailleurs, les choses pourraient s’accélérer dans cette affaire dans les jours à venir.

Mercato PSG : Le transfert de Kylian Mbappé s'accélère

En effet, Manu Sainz du quotidien madrilène AS confirme que le départ de Karim Benzema va pousser les dirigeants du Real Madrid à passer à l’offensive auprès de Nasser Al-Khelaïfi pour recruter Kylian Mbappé dès cet été. Il est même certain que Florentino Pérez et les siens devraient passer à la vitesse supérieure dans ce dossier à partir de la semaine prochaine.

Au micro de l’émission El Larguero, le journaliste espagnol précise notamment que : « Tout indique que Mbappé arrivera au Real Madrid cet été. À partir de la semaine prochaine, tout va s'accélérer, personne n'a intérêt à faire traîner les choses. Le Real Madrid voudra que tout soit réglé d'ici la reprise de la pré-saison pour démarrer la LaLiga avec Mbappé. »