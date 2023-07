Priorité de Luis Enrique, Harry Kane fait l’objet d’une bataille entre le PSG et le Bayern Munich. Une réunion va trancher l’avenir de la star de Tottenham.

Mercato PSG : Le Bayern Munich prépare une nouvelle offre pour Harry Kane

Face à la menace grandissante du Paris Saint-Germain et de son président Nasser Al-Khelaïfi, le Bayern Munich s’apprête à repartir à la charge dans le dossier Harry Kane. Après deux propositions refusées par les Spurs, notamment une première à 70 millions d’euros et une deuxième à 80 millions d’euros, le club allemand serait désormais prêt à battre son record sur le marché des transferts.

En effet, selon les informations du journal Bild, le Bayern Munich devrait cette fois-ci proposer un chèque de 100 millions d’euros, ainsi que des bonus, pour tenter de faire craquer Tottenham, qui exige 117 millions d’euros pour libérer Harry Kane, qui n’a plus qu’un an de contrat. Si Daniel Levy, le président du club londonien, repousse cette nouvelle approche du Rekordmeister, c’est le Paris SG qui pourrait profiter de l’occasion pour récupérer l’international anglais.

Le Paris SG toujours en embuscade pour recruter Harry Kane

Le quotidien allemand précise notamment que le président du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, rencontrera ce vendredi à Londres son homologue de Tottenham, Daniel Levy, aux côtés du responsable du scouting Marco Neppe. Le média sportif assure que le buteur des Spurs se serait effectivement mis d'accord avec les Bavarois sur la base d’un contrat de quatre ans, et un salaire annuel de 20 millions d’euros par saison.

En cas d’accord, le capitaine de la sélection anglaise deviendrait le transfert le plus cher de l'histoire du Bayern, loin devant les 80 millions d’euros investis en 2019 pour arracher Lucas Hernandez à l'Atlético Madrid. De son côté, L’Équipe indique qu’en cas de nouvel échec, c'est le PSG qui pourrait en profiter puisque Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à s’aligner sur les prétentions londoniennes et à verser à Harry Kane un salaire encore plus important que ce que lui propose le Bayern.