L'OL profitera de son match contre le Celta Vigo samedi pour rencontrer les dirigeants espagnols. Objectif : trouver un accord pour Renato Tapia.

Mercato OL : Lyon réactive la piste Renato Tapia

Après plusieurs jours de stand-by, le média espagnol Relevo indique que l'Olympique Lyonnais a décidé de relancer le dossier Renato Tapia. Les dirigeants rhodaniens profiteront de la rencontre contre le Celta Vigo samedi pour reprendre les discussions. Quelle que soit l'issue, ce sera le point final de ces négociations. L'OL espère toujours recruter le milieu défensif péruvien, dont l'arrivée avait été bloquée par la DNCG.

Maintenant que le verdict est passé, les Gones ont les mains légèrement moins liées, notamment sur ce dossier. Car si l'accord salarial n'a jamais posé problème, la somme (5 millions d'euros) que voulaient dépenser les Lyonnais avait été bloquée par le gendarme financier. Désormais, les Gones disposent d'une enveloppe de 25 millions d'euros, mais le transfert du péruvien pourrait rencontrer un autre problème, celui de la volonté du joueur de terminer la saison avec le Celta Vigo, afin d'obtenir la nationalité espagnole.

Un changement de stratégie

À l'aube de la nouvelle saison, l'OL vit l'une des pages les plus importantes de son histoire. Ejecté de son poste le 8 mai dernier, l'emblématique président Jean-Michel Aulas a depuis été remplacé par un nouveau venu dans le monde du football, Santiago Cucci. Il n'y a pas à dire, le changement est radical.

Alors que Lyon vivait grâce à sa politique de trading de joueurs depuis des années, la nouvelle direction a décidé de faire davantage confiance à l'aspect sportif. Premier résultat de cette mesure, les départs de Bradley Barcola et Castello Lukeba sont maintenant compromis. L'OL compte sur eux pour accomplir ses objectifs et retrouver les places européennes. Une mesure évidemment appréciée des supporters, qui n'attendent maintenant plus que les actes, alors que les rumeurs d'un transfert de Barcola étaient omniprésentes il y a encore quelques jours.