Depuis l’Australie où il suit la coupe du monde féminine, Jean-Michel Aulas a livré sa solution pour la suite du mercato de l’OL, sans énerver la DNCG.

OL : Jean-Michel Aulas surpris par l'appel interjeté par John Textor

L’OL ne peut pas recruter de nouveaux joueurs en toute liberté pendant l’actuel mercato, car le club est sous la surveillance la DNCG. Le gendarme financier de la Ligue de football professionnel (LFP) a imposé « un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert » à l’Olympique Lyonnais. Une décision confirmée en appel, le 18 juillet dernier. Et depuis cette sanction, l’OL n’a plus accueilli de renforts à la suite de Skelly Avero (milieu de terrain, 21 ans) et Clinton Mata (arrière latéral droit, 31 ans).

En effet, John Textor (le nouveau propriétaire de Lyon) doit apporter une garantie financière à hauteur d’une soixantaine de millions d’euros, comme confirmé par Jean-Michel Aulas sur RMC Sport. « Je pensais qu’on n’aurait pas fait appel, parce que quand la DNCG dit puis écrit qu’il faut apporter 60 M€ de fonds propres, ce sont des fonds qu’il faut mettre à disposition sur un compte bloqué à l’intérieur d’OL Group. Et visiblement, ce n’était pas le cas. Mais ça ne va pas empêcher le club de fonctionner. »

Mercato OL : Aulas, « il faut libérer un certain nombre de ressources »

Après cette observation sur la décision de la DNCG, l’ancien président de l’OL (1987-2023) a tenté de donner sa recette pour un mercato modeste, sans écœurer la Commission de contrôle des clubs professionnels. « On parle d’une marge de manœuvre de 25 M€ comme budget achat sur le mercato ? Je pense qu’elle était déjà de 25 M€, mais s’il y a des cessions qui interviennent rapidement, ce sera plus », a répondu Jean-Michel Aulas.

« Si vous ne vendez pas et que vous ne pouvez pas acheter, ce n’est pas la bonne solution. Donc il faut trouver le jeu qui permet de libérer un certain nombre de ressources. Je suis persuadé qu’on a encore beaucoup de possibilités. Ce qui permettra d’augmenter ce budget mercato », a proposé le dirigent de 74 ans, car a-t-il rappelé : « Depuis de longues années, l’OL réalise de très belles opérations en achat, mais aussi en vente. »