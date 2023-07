Après une troisième offre transmise par Wolfsburg au Stade Rennais pour Lovro Majer, les dirigeants bretons n'ont pas tardé à répondre.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC attend au moins 25 millions pour Lovro Majer

Arrivé à Rennes il y a deux ans, Lovro Majer pourrait bientôt quitter la Bretagne. L'international croate, acheté 13 millions d'euros au Dinamo Zagreb, a été l'une des révélations de la Ligue 1 lors de sa première saison, avec 6 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées. Malheureusement, son deuxième exercice a été plus compliqué, avec seulement 2 buts et 6 passes décisives.

Le Stade Rennais ne serait pas contre de s'en séparer cet été, alors que son contrat court jusqu'à l'été 2027. Wolfsburg et son entraîneur Niko Kovac, ancien de l'AS Monaco, cherchent à faire signer Lovro Majer depuis plusieurs jours, en vain. Une troisième offre à hauteur de 20 millions d'euros a été transmise hier. Et c'est un nouveau refus catégorique du Stade Rennais qui en demande 25 millions d'euros minimum. Le joueur est également dans le viseur de l'Inter Milan et du Bayern Munich.

Adrien Truffert en négociation avec le Stade Rennais

En parallèle du dossier Lovro Majer, les dirigeants rennais négocient pour prolonger Adrien Truffert. Convoité en Premier League par Nottingham Forest et West Ham, le latéral gauche pourrait décider de quitter les Rouge et Noir cet été. Un départ préjudiciable pour le Stade Rennais, qui verrait s'en aller un titulaire au poste.

Blessé à la cheville depuis le mois de mars dernier, il avait du laisser sa place à Birger Meling dans le onze de départ. Revenu dans le groupe depuis le début de la préparation estivale, Adrien Truffert est pleinement impliqué et fait bonne impression à ses dirigeants, qui aimeraient le conserver jusqu'en 2026. Le mois d'août sera donc crucial dans ce dossier. Le SRFC devra peut-être s'attendre à un départ, et anticiper.