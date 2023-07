Destitué de son poste de président de l'OL au mois de mai dernier, Jean-Michel Aulas a répondu concernant un éventuel retour à Lyon.

Mercato OL : "Impossible de revenir à l'OL", d'après Jean-Michel Aulas

Il restera à jamais celui qui a élevé l'OL au plus haut niveau du football français. Le 5 mai dernier, à l'issue de 36 ans de règne absolu à l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a quitté le club rhodanien après un accord avec John Textor. Au total, l'ancien dirigeant de 74 ans aura reporté 7 championnats de France consécutifs, 2 Coupe de France, 1 Coupe de la Ligue, 7 Trophées des Champions et bien d'autres encores.

Aujourd'hui, Jean-Michel Aulas reste actionnaire à 9%, et continue de suivre avec attention ce qui se passe à l'OL. Dans une longue interview accordée au Progrès, l'ancien président lyonnais a commenté la situation actuelle du club rhodanien, et a été interrogé sur un possible retour à la tête des Gones. "À moins que l’on me le demande, c’est tout à fait impossible. Je reste actionnaire à 9 % et c’est une manière de contrôler que les choses vont bien se passer."

Jean-Michel Aulas a été approché par d'autres clubs

Dans son interview pour Le Progrès, Jean-Michel Aulas est revenu sur les semaines qui ont suivi son départ de l'Olympique Lyonnais. En guise de révélation, l'ancien président de l'OL a indiqué qu'il avait eu plusieurs sollicitations de la part d'autres clubs. "J’ai eu des sollicitations d’autres clubs que j’ai immédiatement déclinées. Je ne suis pas un dirigeant qui passe d’un club à un autre. C’est impossible. Après avoir vécu ce que j’ai vécu avec l’OL, c’est un ADN très particulier." Une belle preuve d'amour qui devrait augementer encore un peu plus sa cote de popularité auprès des supporters lyonnais.