Le RC Strasbourg a officialisé la venue d'Abakar Sylla, défenseur central en provenance du Club Bruges. Le tout, pour un montant record.

Mercato RC Strasbourg : Le RCSA débourse 20 millions d'euros pour Abakar Sylla

Ce n'était plus qu'une question de temps. Comme pressenti par le journaliste Sacha Tavolieri, le RC Strasbourg a cassé sa tirelire pour Abakar Sylla samedi. Racheté depuis peu par Todd Boehly, l'actuel propriétaire et président de Chelsea, le club alsacien a déboursé 20 millions d'euros pour le défenseur central de 20 ans. Un montant record, qui en fait le plus gros achat de son histoire.

Abakar Sylla est la troisième recrue du RCSA, après Jessy Deminguet (SM Caen) et Steven Baseya (AS Nancy-Lorraine). Le joueur a signé un contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2028. « Je ressens à la fois un grand bonheur et une grande émotion. C'est aussi un gros challenge pour moi et une étape importante dans ma carrière comme dans ma vie. Je suis jeune, j'ai encore beaucoup à apprendre et je vais travailler dur pour pouvoir progresser et atteindre les sommets. Le Racing a un beau projet » s'est exprimé le principal intéressé lors de sa présentation sur le site officiel du club.

Abakar Sylla totalement conquis par son nouveau club

Considéré comme la première recrue de la nouvelle ère strasbourgeoise, Abakar Sylla n'a pas tari d'éloges envers sa nouvelle équipe : « C'est un club ambitieux, bien dirigé et entraîné par une légende du football. C'est vraiment formidable d'être ici ! J'ai hâte de découvrir le championnat de France mais aussi le stade de la Meinau et son public, dont j'ai beaucoup entendu parler. Je suis sûr que ce sera une belle aventure » a-t-il poursuivi sur le site officiel du RCSA.

Une déclaration qui devrait d'abord plaire aux supporters mais aussi à Patrick Vieira, le nouvel entraîneur du club alsacien. Le champion du monde 1998 attend également d'autres recrues, à en croire les propos de Loïc Désiré : « On va bouger sur des défenseurs centraux. Des dossiers pourraient aboutir en fin de semaine » avait déclaré jeudi dernier le responsable du recrutement de Strasbourg. Il n'avait pas menti.