Alors qu'il n'est pas encore un titulaire indiscutable au SRFC, une pépite défensive pourrait bien signer à Chelsea. Le transfert est en bonne voie.

Mercato Stade Rennais : Lesley Ugochukwu intéresse Chelsea

On dit qu'après la pluie, vient le beau temps. L'inverse est en passe se produire au Stade Rennais. Après avoir enregistré de belles signatures, avec la venue de Ludovic Blas ou encore Enzo Le Fée, le club breton pourrait perdre une pépite. Une écurie de Premier League serait proche d'enrôler Lesley Ugochukwu : ce n'est autre que Chelsea. Les Blues ont également des vues sur un attaquant de Ligue 1, en la personne d'Elye Wahi (Montpellier HSC).

Lesley Ugochukwu n'est pas un cadre indiscutable au SRFC. Seulement âgé de 19 ans, le milieu défensif monte doucement en puissance. La saison dernière, il a disputé son plus grand nombre de matchs en Ligue 1 (26) et a découvert la Ligue Europa (7 rencontres jouées). Il doit encore améliorer son rendement offensif, lui qui ne compte qu'une passe décisive à son actif toutes compétitions confondues. Chelsea pourrait boucler un accord pour un transfert à 30 millions d'euros selon le journaliste Benjamin Quarez.

Moisés Caicedo, la priorité des Blues

Pour le moment, le Stade Rennais peut s'estimer chanceux. Chelsea aurait une priorité défensive : la piste Moisés Caicedo (21 ans, Brighton). Utilisé à 39 reprises cette saison (un but et une passe décisive), l'international colombien (32 sélections, 3 buts) a déjà été approché par les Blues. Le journaliste Fabrizio Romano a annoncé qu'une offre de 93 millions d'euros aurait été repousée par les Seagulls vendredi.

Cependant, le club présidé par Todd Boehly ne devrait pas abdiquer. The Times affirme que l'entourage de Moisés Caicedo serait prêt à demander à Brighton de revoir ses exigences financières (115 millions d'euros) à la baisse. Le quotidien britannique estime qu'il n'y a aucun blocage du côté du milieu défensif, qui serait d'accord pour partir. Chelsea semble prêt à faire une nouvelle proposition. Ce n'est pas la première fois que le club anglais se positionne sur Caicedo. Il avait déjà formulé deux offres à 63 et 68 millions d'euros l'hiver dernier. De quoi rassurer légèrement le SRFC et ses supporters pour l'avenir d'Ugochukwu.