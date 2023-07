Priorité du PSG pour le poste de numéro 9, l’attaquant de Tottenham, Harry Kane, devrait être définitivement fixé sur son avenir dans les prochaines heures.

Mercato PSG : Harry Kane ne viendra pas au Paris SG

À la lutte avec le Paris Saint-Germain pour la signature de l’international anglais, Harry Kane, le Bayern Munich est tout proche de frapper l’un des plus gros coups de ce mercato estival. Samedi soir, la presse britannique a annoncé que le club allemand se rapprocherait d’un accord total pour le capitaine de Tottenham. Longtemps inflexible, Daniel Levy, le président des Spurs serait sur le point de craquer et de laisser filer son attaquant qui s’est déjà mis d’accord contractuellement avec le Bayern Munich. L’affaire pourrait même être dite dès ce lundi.

Le transfert de Harry Kane bouclé lundi entre Tottenham et le Bayern ?

En effet, selon les informations du Daily Mail, le champion de Bundesliga serait proche de trouver un accord avec Tottenham pour le transfert de Harry Kane. À la recherche d’un avant-centre de classe mondiale pour combler le vide laissé par Robert Lewandowski depuis son départ au Barça l’été passé, les dirigeants bavarois se seraient montrés plus convaincants que leurs homologues du PSG auprès du joueur de 30 ans. Malgré une proposition salariale plus avantageuse et une indemnité de transfert plus importante, Nasser Al-Khelaïfi serait donc tout proche de perdre la bataille dans ce dossier puisque le natif de Londres a fait le choix d’aller poursuivre sa carrière en Allemagne.

L’affaire pourrait se régler pour un montant autour de 87 millions d'euros, soit beaucoup moins que les 117 millions d’euros que réclamaient initialement les Spurs. Les décideurs du Rekordmeister seraient d’ailleurs très confiants sur le fait que les négociations avec Tottenham pourraient aboutir ce lundi. Ils estiment pouvoir trouver un accord avec le patron de Tottenham avec la possibilité d’inclure l’international espoir français Mathys Tel dans la transaction. Le Paris SG pourrait donc devoir tirer une croix définitive sur la piste Harry Kane. Un gros coup dur pour Luis Enrique qui rêvait d’une attaque parisienne portée par Harry Kane en pointe la saison prochaine.