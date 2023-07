À la recherche du successeur d'Andrei Girotto, le FC Nantes serait sur la piste d'un défenseur central suisse, évoluant en Liga.

Mercato FC Nantes : Le FCN suit de près Eray Cömert

Son nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, il pourrait être le digne successeur d'Andrei Girotto au FC Nantes. Le défenseur central suisse Eray Cömert est suivi de près par les Canaris selon Foot Mercato. Âgé de 25 ans, il joue actuellement en Liga et plus précisément au Valence CF. En raison d'un dernier exercice où il n'a pas vraiment convaincu (24 matchs), Cömert est poussé vers la sortie par le club espagnol. Une situation dont tenterait de profiter le FCN et quelques clubs turcs dont le nom n'a pas filtré.

La venue d'Eray Cömert constituerait une bonne opération, d'autant qu'il avait été retenu avec la Nati pour la Coupe du Monde 2022 (2 rencontres). S'il se retrouve sa confiance, perdue en raison d'un manque de temps de jeu en Espagne, son niveau de jeu pourrait bien compenser celui d'Andrei Girotto. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le taulier ne sera pas retenu par le club ché. Un montant de 3 millions d'euros devrait suffire à s'attacher ses services, ajoute la source.

Plusieurs renforts attendus la semaine prochaine

Plusieurs éléments défensifs ont déjà quitté les Bords de l'Erdre cet été. Sébastien Corchia (Amiens SC), João Victor (Benfica) et Charles Traoré (libre) constituent la liste des partants. Les supporters du FCN s'impatientent : aucun renfort n'a encore été officialisé. Le club, lui, a déjà promis l'arrivée de Lamine Diack et Ronaël Pierre-Gabriel. Les deux joueurs doivent signer leur contrat la semaine prochaine, d'après Ouest-France.

Les arrivées sont donc en passe de s'enchaîner, mais cela ne devrait pas combler les attentes des fans. Un seul renfort défensif serait acté, pour le couloir droit (Pierre-Gabriel). C'est bien trop peu pour compenser les départs mentionnés précédemment, bien qu'ils ne concernent pas des joueurs majeurs de l'effectif. Cependant, l'expérience d'un défenseur comme Sébastien Corchia (32 ans) pourrait manquer la saison prochaine. Vous l'aurez compris, la venue d'Eray Cömert soulagerait le FC Nantes.