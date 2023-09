Cet été, l'effectif du FC Nantes a pas mal bougé, avec le départ de plusieurs joueurs qui n'entraient pas vraiment dans les plans de Pierre Aristouy.

Mercato FC Nantes : Charles Traoré se livre sur son départ du FCN

Apparu à 15 reprises la saison dernière avec le FC Nantes, toutes compétitions confondues, Charles Traoré n'est pas resté chez les Canaris cet été, et a rejoint le SC Bastia à l'issue de son contrat. À 31 ans, le défenseur gauche du FCN, qui était barré par la présence du jeune Quentin Merlin, s'offre un nouveau défi en Ligue 2, puisqu'il a signé un bail jusqu'en 2025 avec le SCB, à la toute fin du mercato estival.

Interrogé par le média de son nouveau club, Charles Traoré révèle les dessous de son arrivée au SC Bastia, qui était déjà dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. "Les contacts avec le club se sont faits par l’intermédiaire d’un ancien coéquipier. j’ai eu la chance d’échanger avec le coach, confie l'international malien. C’est un projet qui est intéressant. J’avais déjà rencontré Bastia en Coupe de France et j’avais vu ce qu’ils proposaient. J’avais donné ma parole au coach et au président. Si on trouvait un terrain d’entente, je serais Bastiais tout de suite."

Charles Traoré veut apporter son expérience au SC Bastia

Arrivé il y a quelques jours au SC Bastia, Charles Traoré va tenter de trouver rapidement ses marques, lui qui dispose déjà d'une grosse expérience au sein du football français. "Je vais essayer d’apporter mon expérience à cette équipe et de tirer tout le monde vers le haut", a confié le nouveau joueur de Bastia. Une recrue qui pourrait faire du bien au pensionnaire de Ligue 2, qui avait réalisé une belle saison l'an dernier.

Du côté du FC Nantes, Charles Traoré a rapidement été remplacé. En effet, les dirigeants du FCN avaient prévu le coup et ont acté l'arrivée de Jean-Kevin Duverne, qui est arrivé en provenance du Stade Brestois. Le défenseur polyvalent va amener de la concurrence et va permettre à Pierre Aristouy d'avoir une doublure pouvant dépanner à tous les postes de la défense.