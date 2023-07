Après quelques jours d’accalmie, le PSG poursuit le renforcement de son effectif avec l’annonce d’une nouvelle signature dans les rangs de Luis Enrique.

Mercato PSG : Arnau Tenas signe au Paris SG jusqu’en 2026

Et de huit pour le Paris Saint-Germain. Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Cher Ndour, Lucas Hernandez et Xavi Simons, le club de la capitale française a annoncé une nouvelle recrue ce dimanche. Comme annoncée depuis quelques jours, l’arrivée du portier espagnol Arnau Tenas au Paris Saint-Germain est désormais officielle. Laissé libre par le FC Barcelone au terme de son engagement le 30 juin passé, le gardien de but de 22 ans débarque au sein de l’effectif des Rouge et Bleu pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2026.

Avec la situation de Sergio Rico, qui sort d’un coma après un grave accident de cheval, et le doute concernant Keylor Navas, le PSG avait à coeur de recruter un nouveau joueur capable d’épauler ou de concurrencer Gianluigi Donnarumma dans les perches. Le portier de l’équipe Espoir d’Espagne possède des qualités grandement recherchées par l’entraineur Luis Enrique, comme sa qualité de jeu balle au pied.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature d’Arnau Tenas. Le gardien de but de 22 ans s’est engagé jusqu’en 2026 avec le Club », écrit le champion de France sur son site internet. Et le moins que l’on peut dire, c’est que le jeune compatriote de Luis Enrique est très enthousiaste de le rejoindre en Ligue 1.

« Je suis très heureux de rejoindre ce très grand club et de faire partie de la famille des gardiens de but du Paris Saint-Germain. De très bons gardiens ont marqué l'histoire du PSG », a déclaré Arnau Tenas avant d’envoyer un message à son nouveau partenaire Sergio Rico. « J’ai évidemment aussi une grosse pensée pour Sergio Rico », ajoute le natif de Vic, dans la province de Barcelone, en Espagne.