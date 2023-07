Après avoir passé sa visite médicale dans la journée, Ruben Blanco s’est engagé avec l’OM. Le portier espagnol sera la doublure de son compatriote Pau Lopez.

Mercato OM : Ruben Blanco s’engage avec l’OM jusqu’en 2026

Après avoir passé sa visite médicale dans la journée, Ruben Blanco s’est définitivement engagé avec l’OM. Comme la saison dernière, il occupera le rôle de doublure de Pau Lopez. À la fin de la saison dernière, Pablo Longoria avait d’ores et déjà émis le souhait de retenir définitivement Ruben Blanco au terme de sa période de prêt. Et depuis ce dimanche, c’est chose faite. Les dirigeants du Delta Vigo et leurs homologues de l’OM ont trouvé un accord pour le transfert définitif de l’international espagnol de 28 ans.

« Après une saison passée en prêt, le portier espagnol est transféré définitivement au club en provenance du RC Celta », a écrit le club marseillais sur son site officiel ce dimanche soir. D’après plusieurs sources, l’opération s’est conclue pour un montant d’environ 2 millions d’euros auxquels s’ajouteront 1 million d’euros de bonus. Ruben Blanco débarque à Marseille dans la peau de la doublure de son compatriote Pau Lopez.

Auteur de 7 matchs la saison passée sous les couleurs marseillaises, Ruben Blanco va découvrir cette saison un nouvel entraîneur en la personne de Marcelino. Toutefois, cette arrivée à l’OM bloque forcément les chances de Simon Ngapandouetnbu d’éclore à Marseille et de montrer son potentiel. À 20 ans, le gardien camerounais n’a toujours pas eu sa chance en match officiel avec l’Olympique de Marseille et le retour de Ruben Blanco ne va pas du tout dans ce sens.