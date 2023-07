Malgré les derniers démentis, Ousmane Dembélé serait effectivement un objectif prioritaire du PSG. L’attaquant du Barça se rapprocherait bien de Paris.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé prêt à planter le Barça ?

Alors que le dossier semblait mal embarqué, le transfert d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain se réchauffe de nouveau. La presque espagnole est en alerte maximale et RMC Sport continue de soutenir que l’attaquant de 25 ans s’apprête à quitter les rangs du Barça pour rejoindre le club de la capitale française. Actuellement en discussion pour une prolongation, l’ancien milieu offensif du Stade Rennais pourrait bel et bien faire ses adieux aux Blaugranas dans les prochaines heures. Une clause dans son contrat, valable jusqu’à lundi soir, lui permet de partir pour seulement 50 millions d’euros et le Paris SG veut en profiter pour l’attirer cet été.

« C’est le money time pour Ousmane Dembélé. L’attaquant du Barça a une clause libératoire à 50 millions d’euros, mais celle-ci expire ce lundi 31 juillet au soir. Au-delà, le tarif sera doublé. Si le PSG le veut à ce prix, il va donc falloir aller vite. Les prochaines heures seront décisives, mais le champion du monde est toujours aussi proche de Paris. La mission est donc de lever la clause avant son expiration lundi soir. Les équipes à Paris sont sur le pont. La tendance est claire : sauf changement de dernière minute, Ousmane Dembélé sera parisien », assure le média sportif. En Catalogne, la sérénité n’est pas de mise et Xavi Hernandez est appelé à la rescousse pour tenter de persuader son joueur de rester.

Xavi Hernandez va parler avec Ousmane Dembélé

En effet, d’après les renseignements du journal Sport, personne au Barça ne peut garantir qu’Ousmane Dembélé restera. La tendance serait même à un départ, mais la décision appartient au champion du monde 2018 comme l’a rappelé son entraîneur après le match amical contre le Real Madrid samedi soir, aux États-Unis. Le quotidien espagnol ajoute même que Xavi Hernandez a prévu de rencontrer le natif de Vernon ce dimanche pendant la tournée aux États-Unis. De son côté, la direction du FC Barcelone aurait déjà signifié aux représentants du joueur qu’il n’obtiendra aucun contrat rehaussé si tel était sa stratégie avec ce feuilleton.