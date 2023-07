Recruté il y a quelques semaines par le Stade Rennais, un milieu de terrain est déjà suspendu pour la première journée face au FC Metz.

Stade Rennais : Ludovic Blas suspendu face au FC Metz

Ludovic Blas devra patienter encore un peu avant de retrouver la Ligue 1 sous le maillot du Stade Rennais. Recruté en début de mercato en provenance du FC Nantes contre un chèque d'environ 15 millions d'euros, le nouveau milieu du SRFC sera suspendu pour la 1ère journée de Ligue 1 le dimanche 13 août prochain face au FC Metz au Roazhon Park. En effet, suite à une accumulation de cartons jaunes sur les dix derniers matchs de championnat, le joueur de 25 ans a écopé d'un match de suspension.

Jusqu'à présent, Ludovic Blas a été titulaire à trois reprises, et est entré lors de la dernière demi-heure samedi au Roazhon Park pour le quatrième match de préparation du Stade Rennais. L'ancien nantais s'est même offert sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs face à Brest mercredi dernier à Dinan (1-0).

Le SRFC sera très attendu cette saison

Avec un mercato aussi ambitieux que celui réalisé par Florian Maurice, nul doute que le Stade Rennais fera partie des équipes les plus attendues cette saison en Ligue 1. Européens pour la 6e année consécutive, les Rouge et Noir disputeront donc la Ligue Europa, où ils auront pour objectif de faire mieux que l'an dernier.

Pour rappel, le SRFC était parvenu à sortir de son groupe pour se hisser en barrage d'accession en huitièmes de finale, et avait chuté face aux Ukrainiens du Shakhtar Donestk lors du match retour au Roazhon Park, perdu aux tirs au but par les hommes de Bruno Genesio. Florian Maurice l'a récemment affirmé dans l'émission Pleine Lucarne, les ambitions sont plus élevées cette année, et la Ligue des Champions est le nouvel objectif. Il faudra ainsi être en mesure de répondre sur le terrain.