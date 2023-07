Alors que le PSG se montrait optimiste pour lever la clause libératoire de l’attaquant du Barça, le dossier Ousmane Dembélé pourrait réserver une grosse surprise dans son dénouement.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé change d’avis et complique la tâche à Paris

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a jusqu'à ce lundi soir, à minuit, pour payer les 50 millions d'euros de sa clause libératoire, Ousmane Dembélé pousserait de son côté pour que les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues du FC Barcelone négocient son transfert. En effet, selon les informations relayées ce lundi soir par le quotidien catalan Sport, le partenaire de Robert Lewandowski aurait envoyé un courrier à sa direction pour préciser ses intentions en assurant que sa clause ne serait pas levée.

« Dembélé est conscient que son départ affecte le FC Barcelone et espère que le club blaugrana pourra obtenir un montant plus élevé, en accord avec le Paris Saint-Germain, à qui il a demandé de ne pas payer la clause et de négocier », explique le journal espagnol. Face à cette situation, le champion de Liga aurait fixé un délai au PSG pour conclure cette opération.

Le Barça prêt à laisser partir Ousmane Dembélé cet été ?

La radio catalane RAC1 confirme qu’Ousmane Dembélé s'est mis d'accord avec le Paris Saint-Germain pour que le club français paye plus que le montant de la clause libératoire. Une tendance également confirmée par le Mundo Deportivo, qui indique que le Barça, qui a par ailleurs reçu une lettre formelle du PSG lui expliquant qu'il souhaitait lever la clause comme la procédure le demande, laisserait désormais pas moins de cinq jours à Nasser Al-Khelaïfi pour présenter une offre acceptable, sinon il faudra ensuite 100 millions d’euros pour déloger le natif de Vernon.

Contrairement à Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ne souhaite donc pas mettre son club dans une situation économique difficile par son départ. Le Barça aurait pisté Alexis Sanchez pour pallier un éventuel départ d’Ousmane Dembélé au PSG, rapporte la presse catalane. L’attaquant chilien de 34 ans est libre depuis le 1er juillet dernier et la fin de son contrat à l’OM.