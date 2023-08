Alors que la nouvelle saison de football approche à grands pas, le FC Nantes reste actif pour renforcer son effectif. Après avoir finalisé certaines recrues prometteuses, le club entraîné par Pierre Aristouy a encore des projets de transferts en attente.

Mercato FC Nantes : Les rumeurs de transferts qui entourent le FCN

Le FC Nantes a été lié à plusieurs joueurs talentueux, qui pourraient rejoindre le club durant ce mercato estival. Parmi les noms qui circulent encore, on trouve des attaquants créatifs, des milieux de terrain dynamiques, et des défenseurs solides. Les dirigeants du FCN cherchent à combler certaines lacunes et à renforcer tous les compartiments de jeu pour viser une performance optimale dans la saison à venir.

La saison passée, le FC Nantes a frôlé de justesse la descente en Ligue 2, ce qui force le président Waldemar Kita à injecter de l'argent dans l'acquisition de nouveaux joueurs pour afficher une équipe plus solide. Pour cela, le FCN a déjà recruté l'Égyptien Mostafa Mohamed en provenance de Galatasaray. Le solide milieu défensif Lamine Diack est lui aussi arrivé de Turquie, d'Ankaragücü. Le jeune ivoirien Nathan Zeze est monté en équipe première pour renforcer la défense centrale avec Yannis M'Bemba, et Stredair Appuah est devenu une option de plus en attaque, sur l'aile gauche.

Le retour de prêt à l'AS Saint-Etienne d'Abdoul Kader Bamba permet de renforcer l'aile droite et celui de Joe-Loic Affamah l'attaque. Mais le FC Nantes a encore plusieurs besoins et va continuer à surveiller les opportunités qui se présentent dans les jours à venir. Le nom de Francis Apelete Amuzu du RSC Anderlecht continue de circuler dans les petits papiers du FCN.

Une première approche des Canaris s'est avérée infructueuse car le joueur espérait rejoindre un club beaucoup plus prestigieux cet été. Le calme ambiant autour de lui pourrait le décider à rejoindre les Jaune et Vert, mais Waldemar Kita devra débourser 5 millions d'euros, un investissement non négligeable.

Les priorités de Pierre Aristouy au FC Nantes

L'entraîneur du FC Nantes, Pierre Aristouy, a clairement exprimé ses priorités pour le recrutement. Il cherche à apporter une dose de créativité et de profondeur au secteur offensif, tout en renforçant le milieu de terrain pour une meilleure gestion du jeu. L'équipe technique se concentre également sur le renforcement de la défense pour une arrière-garde solide et fiable.

Avec un budget de transfert limité, le FC Nantes doit faire preuve de prudence et de stratégie pour mener à bien ses projets de recrutement. Les dirigeants sont conscients des besoins de l'équipe et s'efforcent de trouver des solutions astucieuses pour attirer les joueurs ciblés sans compromettre l'équilibre financier du club. Le président Kita va continuer de soutenir les différents mouvements attendus. Sa priorité qui est d'éloigner son équipe de la zone rouge la saison prochaine fait qu'il ne manquera pas d'être réactif en cas d'opportunité pour le FC Nantes.