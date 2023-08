Alors que son avenir à l'OL s'écrit toujours en pointillé, Karl Toko-Ekambi est poussé vers la sortie par ses dirigeants ces dernières heures.

Mercato OL : Karl Toko-Ekambi non convoqué pour le stage à Divonne-les-Bains

Le mercato estival se poursuit, et Karl Toko-Ekambi ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Revenu de son prêt au Stade Rennais en fin de saison dernière, l'attaquant camerounais s'entraîne avec l'ensemble de ses coéquipiers, et est même entré en jeu face au RWD Molenbeek lors de la défaite 1-0 des Gones le 23 juillet dernier. En parallèle, les dirigeants s'activent en coulisse pour lui trouver une porte de sortie, et semblaient sur le point de l'avoir trouver grâce au Fenerbahçe. Les Turcs avaient fait de Karl Toko-Ekambi une priorité pour cet été, et étaient prêts à formuler une offre pour racheter sa dernière année de contrat.

Mais contre toute attente, les dirigeants stambouliotes se sont rabattus sur une autre piste, mettant l'OL au pied du mur avec leur attaquant camerounais. Désormais, il faut trouver une solution le plus rapidement possible, car il ne reste qu'un mois de mercato estival. De ce fait, le board lyonnais a pris la décision de ne pas convoquer Karl Toko-Ekambi pour le prochain stage à Divonne-les-Bains, sans doute dans le but de lui faire comprendre qu'il doit trouver un nouveau point de chute avant la fin de l'été.

Un dernier match de préparation face à Crystal Palace

Au cours de ce stage à Divonne-les-Bains, les joueurs de Laurent Blanc vont disputer un dernier match de préparation face à Crystal Palace, un club également détenu par John Textor. Jusqu'à présent, le bilan de l'OL sur ces rencontres de préparation est très insuffisant, avec seulement une victoire face à De Treffers (2-1), pour trois défaites contre Manchester United (1-0), le RWD Molenbeek (1-0) et plus récemment le Celta Vigo (1-0).

Un constat inquiétant qui vient témoigner d'un effectif bien trop léger pour le moment. Laurent Blanc ne cesse de le répéter, son équipe a besoin de plusieurs renforts, mais l'OL peine à recruter suite aux différentes sanctions prononcées dernièrement par la DNCG. Une période encore bien délicate pour l'Olympique Lyonnais.