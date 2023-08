Après avoir annoncé l'arrivée de Lamine Diack lundi soir, le FC Nantes officialise ce mardi l'arrivée d'un défenseur français pour renforcer son effectif.

Mercato FC Nantes : Ronaël Pierre-Gabriel s'engage au FC Nantes

Le FC Nantes lance enfin son mercato estival. Face à l'inquiétude grandissante des supporters canaris de ne pas voir arriver la moindre recrue, les dirigeants ont accéléré la cadence ces dernières heures. Lundi soir, le FCN a annoncé via son compte Twitter l'arrivée de Lamine Diack sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire en provenance du MKE Ankaragücü.

Et ce mardi, c'est un défenseur français de 25 ans qui est venu renforcer le secteur défensif de Pierre Aristouy. En effet, le FC Nantes a officialisé la venue de Ronaël Pierre-Gabriel pour les trois prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2026, comme indiqué sur le site internet des Jaune et Vert. "Le FC Nantes et le FSV Mayence 05 (Bundesliga, Allemagne) ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Ronaël Pierre-Gabriel. Le latéral droit s'est engagé pour les trois prochaines années avec le FC Nantes, soit jusqu'en 2026."

Se relancer après un passage difficile à l'Espanyol Barcelone

Ronaël Pierre-Gabriel sort d'une période assez délicate du côté de l'Espagne. Prêté lors de la deuxième partie de saison à l'Espanyol Barcelone, le latéral droit de 25 ans n'a disputé que 8 matchs de championnat en Liga, et n'a jamais réussi à convaincre son entraîneur. De retour à Mayence à l'issue de la saison, c'est donc au FC Nantes, dans un championnat qu'il connaît bien, que Ronaël Pierre-Gabriel va tenter de se relancer. Un challenge qu'il a hâte de commencer, selon ses déclarations pour le site officiel du FCN.

"Je suis très content d'arriver ici au FC Nantes, dans le club mythique. Lorsque l'opportunité s'est présentée de rejoindre le FC Nantes, je n'ai pas hésité un instant ! Je vais tout donner pour aider le club au maximum. J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice dans cet effectif." Reste à savoir si le défenseur français réussira à retrouver son véritable niveau sous le maillot jaune et vert.