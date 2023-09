Auteur d'un début de saison assez difficile, le FC Nantes connaît plusieurs tensions en interne, notamment avec un défenseur qui poserait problème.

FC Nantes : Fabien Centonze a été mis à pied une semaine

Désireux de quitter le FC Nantes cet été, Fabien Centonze a, apparemment, été retenu par sa direction, alors même que le Stade Rennais semblait intéressé à l'idée de récupérer le latéral droit. Blessé depuis l'entame du nouvel exercice, l'ancien joueur du FC Metz n'a toujours pas disputé la moindre minute de jeu, et devra désormais se battre pour avoir une place de titulaire, alors que l'ancien joueur de l'ASSE, Ronaël Pierre-Gabriel, a débarqué en Loire-Atlantique très récemment.

Une situation qui semble peser à Fabien Centonze, qui aurait une attitude jugée problématique au sein du FC Nantes. Comme le rapporte Ouest-France, le joueur a même été mis à pied une semaine par le club, et ne pourra réintégrer le groupe qu'à partir du 12 septembre. La raison ? Une attitude jugée irrespectueuse envers le staff par les dirigeants. Mais dans l'entourage du joueur, on n'est pas du même avis.

Fabien Centonze peine à comprendre la raison de cette sanction

Contacté par le quotidien régional, l'avocat de Fabien Centonze s'est exprimé sur cette affaire. "Cet été, le FC Nantes a refusé une offre de Rennes pour Fabien, car le club nous a dit qu’il comptait sur lui, nous a dit du bien de lui et que c’était un joueur exemplaire. Aujourd’hui, la direction du club lui soumet des offres inintéressantes et lui fait payer le fait de les refuser. C’est une forme de harcèlement. On demandera très vite sa réintégration."

Une affaire qui pourrait encore faire du bruit, alors même que le président du FC Nantes, Waldemar Kita, est encore en guerre avec ses supporters, et que la situation du coach nantais, Pierre Aristouy semble toujours aussi précaire sur le banc du FCN. Reste à voir comment le problème sera réglé pour Fabien Centonze, qui a montré de belles choses la saison dernière avec les Canaris et qui semblait pourtant promis à une place de titulaire.