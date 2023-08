Alors que le Stade Rennais pousse pour prolonger un cadre en défense visé par plusieurs clubs, le joueur a informé ses dirigeants de sa décision.

Mercato Stade Rennais : Adrien Truffert se dirige vers une prolongation

Adrien Truffertest un homme convoité. Après trois belles saisons à Rennes, il fait partie de ces jeunes qui sont en train d'exploser. Des performances qui lui ont valu une sélection en Équipe de France (face au Danemark), mais aussi d'être courtisé par plusieurs clubs. Si l'AS Monaco avait coché son nom, c'est du côté de l'Angleterre que le défenseur plaît, puisque West Ham et Notthingham Forest ont fait de son recrutement une priorité.

Une situation qui a de quoi inquiéter le Stade Rennais qui veut le prolonger le plus rapidement possible. Une offre que semble avoir accepté le latéral gauche, selon les informations de Foot Mercato. Le Français va prolonger son bail de deux ans, le liant avec les Bretons jusqu'en 2027, de quoi éloigner les prétendants pendant quelque temps.

Adrien Truffert heureux de reprendre

Comme son équipe, le numéro 3 a fait son retour sur le terrain il y a quelques semaines. Blessé à la cheville durant plusieurs mois, il participe aux matchs de préparation. Une reprise qui ravit le joueur, très heureux de retrouver les pelouses. "J'ai de bonnes sensations, ça fait plaisir de retrouver les terrains, forcément, faut continuer sur ce chemin. Ça avance bien, je me sens bien et fort, c'est le plus important. Y a eu des hauts et des bas, c'était compliqué d'être éloigné des terrains." Une bonne nouvelle pour les supporters qui, après un mercato agité, vont aussi pouvoir compter surMartin Terrier qui annonce son retour.