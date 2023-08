L’attaquant Ousmane Dembélé poursuit sa tournée estivale avec le Barça, mais cela ne remet pas en cause son futur transfert au PSG, dont le montant a fuité.

Mercato PSG : Paris a-t-il levé la clause libératoire d’Ousmane Dembélé ?

Sauf énorme retournement de situation, Ousmane Dembélé sera un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe assure que le club de la capitale française a bel et bien activé le mécanisme de la clause libératoire du milieu offensif de 26 ans. Nasser Al-Khelaïfi a signifié son intention de payer les 50 millions d’euros qui doivent libérer Dembélé.

Concernant le montant de l’opération, L’Équipe indique que celui-ci « pourrait porter sur un montant supérieur, mais offrirait l'avantage de permettre de mettre en place différentes modalités de paiement, alors que le club qui casse une clause libératoire doit payer l'indemnité dans sa totalité immédiatement. » Toutefois, d’autres sources contredisent cette version.

Le Barça va empocher 50M€ pour Ousmane Dembélé

Selon les renseignements obtenus par le Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain devrait débourser seulement 50 millions d’euros pour s’attacher les services d’Ousmane Dembélé. Le média espagnol révèle qu’un contrat privé aurait été conclu entre Joan Laporta et l’ancien ailier du Borussia Dortmund, permettant au joueur de partir pour cette somme s’il exprimait son envie de départ avant le 31 juillet.

« Le prix d’Ousmane Dembélé est fixé à 50M€ indépendamment de sa clause libératoire ! En effet, le français et le FC Barcelone avaient un contrat privé qui stipulait que si le joueur faisait part de sa volonté de partir avant le 31 juillet, le club catalan s’engageait à le transférer pour ce montant », assure le journal barcelonais.

Une version confirmée par Fabrizio Romano, qui affirme que « le PSG n'a PAS activé la clause de Dembélé de 50 M€ via La Liga. Paris a activé une clause "sous seing privé" du même montant. Ousmane Dembélé a déjà signé un pré-contrat avec le PSG. Il sera Parisien. Paris déboursera 50 M€, et pas un centime de plus. »

Pour Mohamed Bouhafsi, l’affaire est bel et bien réglée et « Ousmane Dembélé va devenir parisien dans les 72 heures » pour un montant de 50 millions d’euros et parapher un contrat de 5 ans, soit jusqu’en juin 2028. Alors que Kylian Mbappé se rapproche de plus en plus d'un départ, le PSG veut faire de Dembélé l'un des leaders de l'effectif de Luis Enrique.