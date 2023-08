Manchester City s'est activé pour recruter Jérémy Doku, l'ailier belge du Stade Rennais. L'attaquant est courtisé par Pep Guardiola en personne pour remplacer Riyad Mahrez.

Mercato Stade Rennais : Jérémy Doku dans le viseur de Manchester City

Âgé de 21 ans, Jérémy Doku, attaquant du Stade Rennais, est déjà considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du football européen à son poste. Le jeune ailier belge a fait des étincelles lors de la saison passée en Ligue 1. Son style de jeu explosif et ses dribbles déroutants en plus de son sens d'orientation du jeu ont attiré l'attention de nombreux grands clubs européens, dont Manchester City.

Le successeur idéal de Riyad Mahrez

Riyad Mahrez a été un élément clé de l'effectif de Manchester City depuis son arrivée en 2018. Cependant, avec le temps qui passe et le besoin de rajeunir l'effectif, les Cityzens cherchent un joueur qui puisse prendre la relève de manière durable et réussie. Jérémy Doku présente toutes les qualités requises pour combler ce rôle dans l'équipe de Pep Guardiola. Sa polyvalence sur les ailes, sa capacité à créer des occasions de but et son potentiel de développement en font un joueur de premier choix pour le technicien espagnol, selon Fabrizio Romano.

La concurrence pour la signature

Mais pour avoir Jérémy Doku, Manchester City devra offrir un gros chèque et vite puisque la concurrence s'organise. Le jeune prodige belge est très courtisé, et son talent attire l'attention de plusieurs grands clubs européens. Chelsea figure sur la liste des équipes intéressées par ses services, ce qui promet une lutte épique pour les Skyblues.

Avec cet intérêt du grand club anglais, dernier champion de Premier League en 2023, pour Jérémy Doku, le Stade Rennais pourrait recevoir un gros chèque. Florian Maurice qui n'avait pas forcément prévu le départ de Jérémy Doku devrait exiger une belle somme, qui permettra de combler le vide que pourrait laisser le Belge.