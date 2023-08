Le RC Lens tenait un accord avec le remplaçant de Loïs Openda. Cependant, la situation a changé puisque le joueur a décidé de prolonger avec son club.

Mercato RC Lens : La piste Levi Garcia s'éloigne

Alors que le RC Lens avait jeté son dévolu sur Levi Garcia, plusieurs éléments viennent contrecarrer les plans des dirigeants nordistes. Tout d'abord, le prix demandé par l'AEK Athènes a de quoi refroidir les ardeurs lensoises, le club demande près de 30 millions d'euros pour se séparer de son joueur, tandis que le RCL ne veut pas mettre plus de 20 millions.

De plus, selon les informations du journal grec Sport Time, l'attaquant se dirige vers une prolongation et un accord a eu lieu pour un salaire annuel d'un million d'euro. Une annonce qui inquiète les supporters, impatient de voir débarquer un attaquant pour la saison qui arrive.

Quel attaquant pour le RCL ?

Si les Sang et Or ont bien vendu cet été avec près de 60 millions d'euros récoltés, on ne peut pas dire qu'il y ait un franc succès en ce qui concerne la recherche d'un nouvel attaquant. On aurait pu croire que Wesley Saïd allait prendre les commandes de l'attaque, mais il n'en sera rien puisque le joueur s'est à nouveau blessé pour plusieurs semaines. Malgré l'arrivée de Morgan Guilavogui, l'ancien parisien ne fait pas office de premier choix pour compenser les 23 réalisations de Loïs Openda.

Pour jouer toutes les compétitions, le RC Lens multiplie les pistes offensives. Un tant annoncé, Gift Orban se rapproche du LOSC et tient un accord avec les Dogues. Si un intérêt de Chuba Akpom est évoqué, l'anglais n'a toujours pas rejoint le Nord et des doutes commencent à naître du côté des supporters lensois.

Une situation qui n'inquiète pas Franck Haise, l'entraîneur du RCL. "Je trouve qu’on a bien avancé sur plein de choses, peut-être que l’attaquant viendra un peu plus tard que prévu. Il faut que ce soit un profil qui nous ressemble et il n’y en a pas 50. Si c’était un joueur en fin de contrat, ce serait facile, mais ceux qu’on a ciblés ne le sont pas. L’important, c’est que ceux qui sont là travaillent bien, qu’on trouve aussi des solutions, parce qu’on en aura aussi besoin dans la saison", comme il le déclare après le match nul face à Wolfsburg.