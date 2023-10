Le RC Lens a des joueurs à l’infirmerie après son match de coupe d’Europe. Franck Haise confirme deux forfaits, avant la venue du FC Nantes.

RC Lens : Franck Haise face au FC Nantes intraitable à l'extérieur

Le RC Lens a joué un gros match face au Face au PSV Eindhoven (1-1), mardi, en phase de poule de la Ligue des champions. Franck Haise et son équipe rejouent ce samedi en Ligue 1. Ils reçoivent le FC Nantes, une équipe qui a retrouvé son meilleur niveau. Les Canaris ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs, dont deux chez les adversaires, précisément à Clermont (0-1) et à Strasbourg (1-2). Grâce à sa dernière victoire sur Montpellier (2-0), l’équipe de Pierre Aristouy est désormais 7e avec 5 points de plus que les Lensois, qui restent sur deux matchs nuls contre le LOSC (1-1) et le Havre AC (0-0). L'équipe nordiste vit en effet un début de saison compliqué en championnat où elle pointe à la 14e place avec 9 points en autant de matchs disputés.

RC Lens : Pereira Da Costa et Wesley Saïd forfaits contre Nantes

Déjà en difficulté en championnat, le RC Lens doit composer avec l’absence de deux joueurs. David Pereira Da Costa est blessé à la cuisse et forfait. Wesley Saïd est aussi touché à la cuisse. Il s’agit d’une rechute. Le milieu de terrain portugais devrait être absent pendant une quinzaine de jours, selon Franck Haise. Quant à l’attaquant français, il a été laissé au repos par son entraineur, afin de lui permettre de souffler. Les deux joueurs indisponibles ont pris part au match contre le PSV. Ils sont entrés en jeu dans la dernière demi-heure. David Pereira Da Costa et Wesley Saïd ne sont pas des titulaires, mais plutôt des super remplaçants.

Deux blessés de longue date : Jimmy Cabot et Wuilker Farinez, sont les autres absents du RC Lens, face au FC Nantes. Par ailleurs, Franck Haise a commenté la nomination de Frédéric Hébert au poste de coordinateur sportif, sous sa responsabilité. « Son expérience est intéressante. Le profil recherché pour nous renforcer et nous soulager sur certaines tâches, ‘’Fred’’ correspondait. Le travail a commencé ».