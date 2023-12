Le RC Lens s'est imposé 2-0 devant Reims samedi avec un but d'Oscar Cortes, un joueur considéré comme un flop mais qui a peut-être enfin lancé sa saison.

RC Lens : Le bon réveil d'Oscar Cortes qui tombe bien

Le RC Lens recevait Reims avec une hécatombe dans son effectif. Une flopée de blessés, sept au total, qui a affaibli le groupe de Franck Haise. Mais le technicien français a su puiser dans sa réserve pour sortir une équipe capable de tenir les Rémois en respect, grâce à une victoire 2-0. Si Wesley Saïd a ouvert le score avant la pause, c'est Oscar Cortes, entré en cours du jeu, qui a scellé le succès des Lensois. Très peu utilisé depuis son arrivée au club, le jeune colombien a attendu son heure pour saisir sa chance. Avec l'absence de plusieurs joueurs, Haise a dû composer avec le joueur qui a répondu avec un but à la clé. Un réveil qui tombe au bon moment, aussi bien pour le joueur, que pour le club.

Oscar Cortes a lancé son aventure à Lens

Dans une période de doute, le jeune international colombien s'offre un moment de répit et sait que ça peut changer beaucoup de choses pour la suite de son aventure au RC Lens. Évoquant le séjour de Oscar Cortes à Bollaert, Wesley Saïd s'est montré très satisfait de son coéquipier. Il a su qu'il s'est très bien intégré et avec son but face à Reims, tout le vestiaire est heureux pour le Colombien. L'attaquant français n'a pas caché la disponibilité du groupe à aider Cortes à réussir au club.

Vers un retournement de situation pour Oscar Cortes ?

Depuis quelques jours, la presse colombienne a lancé la rumeur d'un agacement du joueur de sa situation au RC Lens. En manque de temps de jeu, Oscar Cortes aurait demandé à ses agents de lui trouver une nouvelle destination où il pourrait avoir du temps de jeu. Dans le même temps, son club de provenance, le Millonarios Fútbol Club, aurait sollicité son retour en prêt pour avoir du temps de jeu. Ceci afin de participer au tournoi olympique, qualificatif aux JO 2024. Avec des départs attendus en janvier pour la CAN 2023 et l'hécatombe de blessés au sein de Lens, la prestation du joueur face à Reims pourrait changer beaucoup de choses.