Tandis que les négociations avec Fenerbahce semblaient s'éterniser, l'OM serait enfin parvenu à trouver un accord pour la vente de Cengiz Under.

Mercato OM : Marseille va récupérer 15 millions d'euros pour Cengiz Under

Cela fait plusieurs jours que l'intérêt de Fenerbahce pour Cengiz Under a été révélé, mais le dossier semblait s'enliser ces dernières heures. Cependant, dans son édition du jour, L'Équipe révèle que le joueur offensif de l'OM devrait bel et bien retourner en Turquie, puisque les deux clubs auraient trouvé un accord pour le transfert du joueur de 26 ans, auteur de 5 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues, cette saison avec les Phocéens.

Le quotidien sportif affirme que les deux clubs seraient tombés d'accord pour un transfert sec de l'international turc (49 sélections, 19 buts), dont le montant avoisinerait les 12 millions d'euros, alors que ce dernier avait été acheté par l'OM à moins de 9 millions d'euros l'été dernier, suite à un prêt plutôt satisfaisant en provenance de l'AS Roma. De quoi laisser de la place en attaque pour Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang, les deux recrues offensives de l'Olympique de Marseille.

Officialisation imminente pour Cengiz Under en Turquie !

Ainsi, Cengiz Under devrait donc retourner au pays, lui qui a explosé à Basaksehir il y quelques années, avant de rejoindre le championnat italien. Il ne resterait plus que quelques détails à régler entre les deux clubs avant de pouvoir officialiser ce transfert, qui va ramener un peu d'argent dans les caisses du club phocéen, qui réalise, pour le moment, un mercato assez ambitieux.

Pour l'heure, les clauses du contrat de Cengiz Under avec sa nouvelle équipe n'ont pas encore été révélées, tout comme les modalités de l'opération. Néanmoins, on devrait y voir plus clair dans les prochaines heures.