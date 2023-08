Après d'intenses discussions avec Sheffield, l'OM a officialisé ce mardi l'arrivée d'Iliman Ndiaye. Découvrez les coulisses de ce transfert mémorable.

Mercato OM : Iliman Ndiaye, une opération de grande envergure

Un rêve d'enfant se réalise. Passionné par l'OM depuis son plus jeune âge, club par lequel il est passé au sein du centre de formation en 2012, Iliman Ndiaye s'apprête à démarrer sa nouvelle aventure avec le maillot marseillais sur les épaules. L'OM a officialisé son arrivée ce mardi à travers une vidéo qui retrace le parcours de la nouvelle pépite olympienne. Pour Pablo Longoria et son équipe, c'est la fin d'une opération qui a commencé bien avant la parution des premières rumeurs au début de l'été. En effet, l'attaquant sénégalais a été supervisé toute la saison par le board marseillais, et les premiers contacts ont eu lieu lors d'un choc entre Sheffield et Manchester City en avril dernier, comme l'indique Foot Mercato.

Performant ce jour-là, Iliman Ndiaye a convaincu son monde, et l'OM s'est définitivement mis à sa conquête, avec la ferme intention de boucler ce dossier cet été. L'opération semblait d'ailleurs gagnée d'avance après les déclarations du joueur de 23 ans au sujet de son club de coeur, l'OM. Restait plus qu'à convaincre Sheffield sur le montant du transfert, mais un petit imprévu est venu donner quelques sueurs froides à Pablo Longoria à la mi-juillet. Face aux insistances des dirigeants anglais, et au cadre de vie apprécié par son entourage dans la petite ville d'outre-Manche, Iliman Ndiaye n'était plus aussi sûr de vouloir rallier la cité phocéenne, et l'OM a commencé à se dire que le dossier sera classé sans suite.

Mais le mot "abandon" ne fait pas partie du vocabulaire de Pablo Longoria. Tenace en affaires, le président marseillais n'a rien lâché, et a enchaîné les rendez-vous avec l'attaquant sénégalais. Le projet sportif et l'amour du maillot ont été deux arguments de poids, et Iliman Ndiaye a fini par se rendre à l'évidence : Une opportunité comme celle-ci n'arrive qu'une seule fois dans une carrière. Finalement, tout s'est accéléré dimanche, quand un accord entre l'OM et Sheffield a été annoncé là où plus personne ne s'y attendait. Pablo Longoria a encore frappé un sacré coup, et Iliman Ndiaye va pouvoir réaliser son rêve d'enfant.

Un transfert évalué à 18 millions d'euros

Si un accord a été annoncé entre les deux parties, le doute existait encore sur le montant réel du transfert d'Iliman Ndiaye à Marseille. D'après Foot Mercato, l'opération se situerait aux alentours des 18 millions d'euros. Pour rappel, Sheffield demandait entre 15 et 20 millions pour céder son attaquant vedette. Pour l'une des rares fois, Pablo Longoria ne s'est pas montré trop exigeant envers le club anglais, conscient qu'il serait sans doute délicat de boucler le deal à un prix réduit comme il a tant l'habitude de faire depuis son arrivée à la présidence de l'Olympique de Marseille.