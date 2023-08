Après Iliman Ndiaye, un autre Minot pourrait faire son retour à Marseille. La direction de l’OM apprécie son profil polyvalent.

Mercato OM : Le profil de Mohamed Simakan apprécié à Marseille

En juillet 2021, Mohamed Simakan effectuait un grand pas dans sa carrière en quittant le RC Strasbourg pour rejoindre le RB Leipzig contre un chèque de 15 millions d’euros. Un choix judicieux pour le jeune défenseur polyvalent, qui s’est rapidement imposé au sein de l'effectif du club allemand. La saison dernière, il a enchaîné de bonnes performances, comptabilisant 3 buts et 8 passes décisives en 37 rencontres, toutes compétitions confondues.

Ses prouesses n'ont pas échappé aux observateurs, et Mohamed Simakan est même considéré comme un candidat sérieux pour intégrer l'Équipe de France de Didier Deschamps. Même si sa première convocation chez les Bleus se fait toujours attendre, un changement de club est espéré pour son avenir. C’est en tout cas le souhait des supporters phocéens qui ont récemment entamé une campagne sur les réseaux sociaux pour le convaincre de rejoindre l’OM.

Il faut dire que Mohamed Simakan, natif de Marseille, nourrit une admiration particulière pour le club marseillais, où il a évolué dès son plus jeune âge. À l’image de son « frérot » Iliman Ndiaye, il pourrait lui aussi faire son retour à l’OM. L'insider Marwan Belkacem assure d’ailleurs que son profil polyvalent, capable d’évoluer sur le flanc droit, en défense centrale et au poste de sentinelle, est très apprécié par les dirigeants phocéens. Ces derniers ne seraient pas contre l’idée de le recruter dans l'éventualité d'un renfort en défense centrale. D’autant plus que l’entraîneur Marcelino apprécie le profil du joueur passé par l'OM en jeunes.

Mohamed Simakan, un dossier très compliqué pour Marseille

Après le retour tant attendu d’Illiman Ndiaye, Mohamed Simakan pourrait donc être le prochain joueur formé par l'OM à rejoindre les rangs de l'équipe première. Mais pour le moment, les dirigeants marseillais n'ont pas encore manifesté un intérêt concret pour le jeune joueur. De plus, ce dossier s'annonce complexe pour l'OM.

En effet, l’international espoir français est sous contrat avec le RB Leipzig jusqu'en juin 2027, et sa valeur marchande est estimée à environ 25 millions d'euros sur Transfermarkt. Cette somme représente un investissement considérable pour le club présidé par Pablo Longoria, qui doit rééquilibrer ses finances et explorer d'autres pistes.