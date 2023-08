Alors que l’OM vient d’officialiser la signature d’Illiman Ndiaye, une vaste campagne a été lancée pour réclamer le retour d’un défenseur à Marseille.

Mercato OM : Après Iliman Ndiaye, Mohamed Simakan bientôt de retour à Marseille ?

Iliman Ndiaye est un passionné de l’Olympique de Marseille depuis son jeune âge. Dans une longue interview accordée à So Foot qui remonte au mois d’avril, l’international sénégalais exprimait son admiration pour le club phocéen depuis son enfance. Ayant grandi à Rouen, en Normandie, le joueur de 23 ans a toujours été un inconditionnel de l'OM. Son père lui avait même offert un maillot du club lorsqu'il était enfant, scellant ainsi son amour pour Marseille. Malgré des opportunités d’effectuer un test au PSG, son choix était déjà fait. « J'ai dit l'OM direct ! », avait-il confié.

Passé par le centre de formation de l’OM e entre 2011 et 2014 avant de rebondir à Sheffield United en 2019, Iliman Ndiaye nourrissait ainsi le rêve de défendre un jour les couleurs de son club de cœur. Alors lorsque l’offre de Marseille s’est présentée, il était hors de question pour lui de tergiverser. Malgré les offres conséquentes des dirigeants britanniques pour le convaincre de rester, Iliman Ndiaye a toujours privilégié la réalisation de son rêve. C'est donc avec une certaine excitation que neuf ans après son départ du centre de formation marseillais, Iliman Ndiaye fait son retour à l'OM en tant que joueur professionnel.

La direction marseillaise a officialisé sa signature via une vidéo émouvante, où le jeune attaquant raconte son histoire d'amour avec le club phocéen, agrémentée de séquences de lui, enfant et adolescent. Ces images ont touché les supporters marseillais et ont également suscité de vives réactions chez certains joueurs, dont Mohamed Simakan, natif de Marseille. Ce dernier a chaleureusement souhaité la bienvenue à son « frérot » sur les réseaux sociaux.

Une vaste campagne pour son transfert à Marseille est lancée

Ce commentaire a alors rapidement enflammé l'imagination des fans marseillais, qui se sont lancés dans une campagne de séduction à grande échelle pour convaincre le défenseur polyvalent du RB Leipzig de rejoindre l'OM. Il faut dire que Mohamed Simakan, à l’image d’Iliman Ndiaye, a régulièrement affiché son affection pour l'Olympique de Marseille, ce qui renforce l’hypothèse de son possible transfert au sein du club présidé par Pablo Longoria. Toutefois, pour le moment, les dirigeants marseillais n'ont pas encore manifesté un intérêt concret pour le défenseur français de 23 ans.

Son éventuel transfert à l’OM reste donc pour l'instant qu’un rêve et rien n'est encore concret à ce sujet. Il faudra doc patienter avant de voir si le supposé retour de Mohamed Simakan se concrétisera. En attendant, l’Olympique de Marseille continue de faire des coups d'éclat sur le marché des transferts, et l'avenir du club s'annonce prometteur avec l’arrivée de joueurs très talentueux, déterminés à défendre les couleurs marseillaises sur la scène nationale et internationale.