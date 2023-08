Titulaire d'entrée de jeu mercredi soir avec l'OM face au Bayer Leverkusen, Iliman Ndiaye est sorti sur blessure, et un premier verdict est tombé.

OM : Rien de grave pour Iliman Ndiaye, victime de crampes

Un silence temporaire est venu parcourir le Vélodrome à la 58e minute du match face au Bayer Leverkusen (1-2). Sur une reprise d'appui, Iliman Ndiaye s'est tenu le mollet droit, avant de se mettre au sol dans la foulée et de céder sa place à Vitinha. À une semaine du match aller pour le premier tour préliminaire en Grèce face au Panathinaïkos, l'inquiétude a rapidement pris place dans l'esprit des supporters olympiens. Finalement, un premier verdict a été rendu à l'issue de la rencontre, et il est plutôt rassurant pour l'attaquant sénégalais.

Selon les informations divulguées par Benjamin Quarez, journaliste pour Le Parisien, Iliman Ndiaye aurait tout simplement été victime de crampes au mollet, et devrait rapidement retrouver les terrains avec le reste de ses coéquipiers pour préparer la rencontre de Ligue des Champions mercredi prochain.

Une première très intéressante pour l'attaquant sénégalais

Marcelino a fait le choix de le titulariser dès le coup d'envoi de la rencontre mercredi soir. Sans surprise, l'ancien joueur de Sheffield a rapidement prouvé que son talent était indéniable. Sur chaque prise de balle, Iliman Ndiaye est parvenu à faire la différence. Très juste techniquement, il a même régalé le Vélodrome par une superbe passe en aile de pigeon quelques instants avant sa sortie.

Positionné derrière l'attaquant, son poste de prédilection, Iliman Ndiaye a donc livré une première prestation très intéressante, et devrait être un atout majeur pour l'OM cette saison. Reste plus qu'à trouver les automatismes avec Pierre-Emerick Aubameyang pour former un duo dévastateur à l'avenir, et amener l'OM le plus haut possible, aussi bien en championnat que sur la scène européenne.