Annoncé partant du Stade Rennais cet été, Lovro Majer réalise une superbe pré-saison, et a reçu une demande de la part de Benjamin Bourigeaud.

Mercato Stade Rennais : Bourigeaud tente de convaincre Majer de rester

Le feuilleton Lovro Majer pourrait bien connaître un énième rebondissement auquel personne ne s'attendait. Après des mois difficiles l'an dernier où le milieu croate n'a pas eu le temps de jeu désiré, il est finalement revenu en force en fin de saison, et a grandement contribué à la quatrième place arrachée par le Stade Rennais lors de la dernière journée de championnat face au Stade Brestois (2-1). Forcément, les performances du milieu de terrain ne sont pas passées inaperçues, et c'est Wolfsburg qui a insisté ces derniers jours, en envoyant pas moins de trois offres, toutes refusées par Florian Maurice.

Le directeur sportif du SRFC attend une somme comprise entre 25 et 30 millions d'euros pour lâcher Lovro Majer. Concernant le joueur, il continue de s'entraîner avec le reste de ses coéquipiers en attendant de savoir de quoi son avenir sera fait, et performe lors des matchs de préparation. Mercredi soir, lors de la victoire du Stade Rennais face à Nottingham Forest 5-0, le milieu croate a inscrit un but magistral sur coup franc, et semble bien affuté à l'approche de la reprise du championnat.

En parallèle, certains de ses coéquipiers sont enclin à le voir rester une saison de plus à Rennes, c'est notamment le cas de Benjamin Bourigeaud. En effet, selon les informations divulguées par Mohamed Toubache-Ter, le capitaine du Stade Rennais ferait le forcing pour convaincre Lovro Majer de ne pas partir.

Un effectif bien fourni au milieu

Bruno Genesio aura de quoi faire cette saison, c'est une évidence. En plus de son secteur offensif renforcé par l'arrivée de Ludovic Blas, l'entraîneur du Stade Rennais peut compter sur la présence de plusieurs milieux de terrain de qualité. Entre Baptiste Santamaria, Benjamin Bourigeaud, Flavien Tait, Enzo Le Fée, et donc potentiellement Lovro Majer, le SRFC est armé jusqu'aux dents pour être compétitif sur tous les tableaux.

Les automatismes de la saison dernière sont toujours présents, et l'équipe semble encore plus forte qu'aurapravant si l'on se fie aux derniers matchs de préparation. Des signaux positifs à moins de dix jours de la reprise de la Ligue 1.