Alors que l'avenir de Castello Lukeba à l'OL est toujours incertain, un rendez-vous décisif a eu lieu mercredi au sujet du défenseur français.

Mercato OL : Max Elber, directeur général de Leipzig, était en déplacement

Le RB Leipzig n'a pas encore lâché l'affaire pour Castello Lukeba. Désireux de renforcer sa charnière centrale, le pensionnaire de Bundesliga a coché le nom du défenseur lyonnais depuis plusieurs semaines maintenant. D'ailleurs, les dirigeants allemands possèdent déjà un accord avec le joueur sur un futur contrat de 5 ans, mais c'est avec l'Olympique Lyonnais que les discussions sont difficiles.

Jusqu'à présent, le RB Leipzig a formulé deux offres à l'OL pour Castello Lukeba, mais les deux ont été jugées insuffisantes par la direction rhodanienne. Toutefois, pas question d'abandonner le dossier pour les Allemands, et Max Elber, directeur général du club, se serait déplacé mercredi, d'après les informations de Kicker. Le média allemand explique en effet que le but de ce déplacement était de discuter et d'avancer sur le dossier du défenseur français.

L'OL réclame 34 millions d'euros pour Castello Lukeba

La source indique également que John Textor voudrait récupérer au moins 34 millions d'euros pour laisser filer Castello Lukeba. Freiner depuis le début du mercato estival par les sanctions prononcées par la DNCG, l'investisseur américian a besoin de liquidités pour offrir des renforts à Laurent Blanc dans les jours à venir.

Jusqu'à présent, seuls Skelly Alvero, Clinton Mata et Duje Caleta-Car ont rejoint l'effectif rhodanien, et cela est bien trop insuffisant pour espérer faire peur aux concurrents. Il reste donc un mois aux dirigeants lyonnais pour rectifier le tir, mais il faudra d'abord boucler une vente importante.