Alors qu’Ousmane Dembélé a quitté Barcelone ce jeudi pour s’engager au PSG, les dirigeants parisiens s’activent aussi pour Bradley Barcola de l’OL.

Mercato PSG : Bradley Barcola souhaite rejoindre le Paris SG

Révélation de la seconde partie de saison dernière, Bradley Barcola pourrait changer d’air lors de ce mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, le milieu offensif de 20 ans souhaite rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Il l’a fait savoir à l’Olympique Lyonnais, selon les informations du journal L’Équipe, qui précise toutefois que le jeune attaquant n’ira pas au clash pour provoquer son départ.

Santi Aouna confirme l’information et précise que l’international espoir français dispose déjà d’un accord contractuel avec le club de la capitale française sur la base d’un bail de 5 ans, soit jusqu’en juin 2028. Après avoir formulé une première offre de 35 millions d’euros refusée par les Gones, le PSG a fait une nouvelle proposition rehaussée, qui « se rapproche de plus en plus de celle que voudrait L'OL », à en croire le média spécialisé PSG Inside. Suffisant pour convaincre la direction lyonnaise ? En attendant, le principal concerné est sorti du silence.

Bradley Barcola parle de sa situation et ignore son avenir

Annoncé comme une priorité de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola a évoqué sa situation sur OL Play. Par contre, le protégé de Laurent Blanc a royalement ignoré la question sur son avenir. « C’est allé plutôt vite sur la deuxième partie de saison parce que de base, je devais partir en prêt, puis pas de prêt donc je ne savais pas trop.

J’ai dû rester, d’un coup on m’a mis et j’ai essayé de montrer le maximum de ce que je pouvais faire. Avant, j’étais le petit nouveau mais maintenant je sais que je dois être bon à tous les matchs si je veux pouvoir jouer tous les matchs […] J’essaye de travailler deux fois plus parce qu’il n’y a rien sans rien, il y a toujours du travail », a expliqué le coéquipier de Rayan Cherki. Reste à savoir comment va se terminer ce feuilleton.