Le verdict est tombé. Les supporters de l'OM ne pourront pas se rendre à Athènes pour le match contre le Panathinaïkos en Ligue des champions.

Dans un stade Vélodrome plein à craquer, les supporters de l’Olympique de Marseille espéraient voir leur équipe terminer sa préparation estivale sur une note positive. Hélas, l'OM s'est incliné mercredi soir face au Bayer Leverkusen (2-1). Un revers à domicile qui n’est pas vraiment rassurant à une semaine d’aborder les tours préliminaires de la Ligue des champions.

OM : Les supporters marseillais interdits de déplacement en Grèce

En effet, l’OM se déplace mardi prochain à Athènes pour affronter le Panathinaïkos dans le cadre du 3e tour qualificatif pour la Ligue des champions. Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers devront bien négocier ce déplacement périlleux afin de conserver leur chance de qualification pour la suite de la compétition. Toutefois, le soutien du public marseillais ne sera pas présent lors de ce match aller. En effet, L’Équipe confirme en effet que l'UEFA a interdit le déplacement des supporters de l’OM en Grèce, de même que celui des Grecs en France pour le match retour au stade Vélodrome, prévu le 15 août prochain.

Cette décision prive donc les hommes de Marcelino d'un soutien précieux à Athènes. Les joueurs de l’Olympique de Marseille devront se débrouiller seuls dans un climat forcément hostile face au Panathinaïkos. Cette situation représente un véritable défi pour Marcelino et son équipe, qui devront puiser dans leurs ressources pour faire face à la pression d'un match crucial à l'extérieur sans le soutien de leurs fervents supporters.

Le déplacement en Grèce s'annonce donc comme un véritable test de caractère pour l'équipe marseillaise. Les joueurs devront faire preuve de solidarité et de détermination pour vaincre les obstacles et décrocher une victoire qui les rapprocherait de la phase de groupes de la prestigieuse compétition européenne. La saison s'annonce intense et riche en émotions pour l'OM, qui devra tout donner pour atteindre ses objectifs aussi bien sur la scène nationale et internationale.