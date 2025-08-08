Mercato FC Nantes : Un cadre veut forcer son départ !

Une pépite du FC Nantes veut claquer la porte pendant ce mercato estival pour rejoindre un club de Ligue 1. Le président du FCN, Waldemar Kita exige un prix XXL.

Mercato FC Nantes : Bras de fer en vue entre Matthis Abline et le FCN ?

Matthis Abline, 22 ans, est prêt pour plier ses bagages. L’attaquant du FC Nantes veut rejoindre le Paris FC cet été. Selon Le Parisien, le discours des dirigeants parisiens l’a convaincu. Nantes le garde sous contrat jusqu’en 2028, mais l’appel de la capitale est fort. Le Paris FC, promu en Ligue 1, en a fait sa priorité pour le poste de numéro 9. L’objectif est de boucler un transfert phare pour viser le maintien, puis le haut du tableau.

François Ferracci, directeur sportif du club, a déjà sondé Nantes. Sportivement, Abline est séduit. Financièrement, l’affaire bloque. Le clan Kita veut cher. Entre 30 et 40 M€ avant de négocier avec un prétendant. Une offre anglaise à 20 M€ a déjà été refusée. Le FC Nantes n’a pas besoin d’argent dans l’urgence et traîne le dossier : 40 M€ de ventes déjà actées cet été.

Pour l’instant, aucune offre officielle. Mais les discussions vont s’accélérer. Le Paris FC, lui, ne montera pas à 40 M€, ni même à 30. Il compte sur la volonté du joueur pour pousser Nantes à revoir ses exigences. On pourrait assister à un bras de fer entre Matthis Abline et la direction nantaise dans les prochains jours.