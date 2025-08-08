Mercato LOSC : Chevalier au PSG, Létang lâche une bombe !

Le feuilleton n’aura pas duré longtemps. Lucas Chevalier va devenir un nouveau joueur du PSG dans les prochaines heures. Olivier Létang, président du LOSC, a mis fin au suspense.

Gardien du LOSC, Lucas Chevalier s’apprête à rejoindre officiellement les rangs du Paris Saint-Germain. Après plusieurs jours de négociations, les dirigeants des deux clubs ont trouvé un accord définitif pour le transfert de l’international français de 23 ans. Président des Dogues, Olivier Létang a confirmé la nouvelle ce vendredi en conférence de presse.

« On a sélectionné les joueurs qui peuvent partir. Pour Lucas, on a eu un grand moment d’émotion hier parce que l’on a passé quatre ans 1/2 à bâtir une carrière et des adieux sont toujours des moments particuliers. En termes d’émotion c’était vraiment particulier », a déclaré l’ancien directeur sportif du PSG, avant d’afficher sa joie pour ce saut que fait son protégé.

« Il y avait de la tristesse et de la fierté. Je suis très content pour lui. J’aurais aimé le garder, mais on avance, c’est comme ça », a ajouté Olivier Létang. D’après plusieurs sources concordantes, le numéro 2 de l’équipe de France passe en ce moment sa visite médicale à Paris avant de signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030.

Lucas Chevalier va devenir le troisième gardien le plus cher de l’histoire du football, puisque l’accord entre le Paris SG et le LOSC porte sur un montant de 55 millions d’euros, bonus compris.