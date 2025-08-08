Mercato ASSE : 3 clubs en MLS prêts à arracher un défenseur

Plusieurs clubs se sont positionnés pour arracher Mickaël Nadé à l’ASSE. L’un des courtisans du défenseur a même dégainé une première offre pour le recruter.

Mercato : Blackburn dégaine une offre de 3,5 M€ pour Nadé

L’ASSE n’a plus que trois défenseurs centraux à disposition, à la suite des départs de Yunis Abdelhamid, Anthony Briançon et le jeune Beres Owusu, ainsi que la mise à l’écart de Dylan Batubinsika. Eirik Horneland compte sur Maxime Bernauer, la recrue Chico Lamba et Mickaël Nadé.

Néanmoins, le dernier pourrait faire l’objet d’un transfert dans les derniers jours du mercato estival. Il est fortement sollicité par des clubs étrangers. Selon les informations d’Africa Foot, le défenseur Franco-Ivoirien intéressent au moins six clubs en Europe et en Major League Soccer (MLS).

L’un de ces prétendants, Blackburn Rovers, est passé à l’offensive avec une offre estimée à 3,5 millions d’euros et attend désormais la réponse de l’AS Saint-Etienne. La valeur du joueur formé à l’académie des Verts est estimée à 2 millions d’euros par Transfermarkt, mais il est sous contrat jusqu’en juin 2028, soit pour trois saisons encore.

ASSE : Trois clubs en MLS s’intéressent à Mickaël Nadé

Toujours en Angleterre, le profil imposant de Mickaël Nadé (1,93 m et 85 kg) plaît à Nottingham Forest en Premier League. Il est aussi sur les tablettes de Hellas Vérone en Serie A. Outre-Atlantique, le nom de l’arrière des Verts est coché par trois clubs en MLS. Il intéresse Austin FC, New York City FC et Charlotte FC. Ces clubs sont venus aux nouvelles auprès de l’ASSE, sur la situation contractuelle du natif de Sarcelles, à en croire la source.

Le joueur de 26 ans est certes inscrit dans le nouveau projet de Kilmer Sports Ventures, mais il pourrait être vendu si le groupe canadien reçoit une offre intéressante avant la fermeture du marché des transferts d’été.