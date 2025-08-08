Mercato ASSE : Une septième recrue signe à Saint-Etienne

La septième recrue estivale de l’ASSE a déposé officiellement ses valises au club ce vendredi. Il s’agit d’un jeune défenseur international Espoirs.

Mercato : Strahinja Stojkovic débarque à l’ASSE et signe pour 4 ans

Et de trois pour l’ASSE en un semaine ! Le club stéphanois a recruté trois joueurs cette semaine en l’espace de trois jours. Joao Ferreira a signé mercredi, puis Ebenezer Annan a été officialisé jeudi. Ce vendredi, c’est au tour de Strahinja Stojkovic (18 ans) de s’engager officiellement avec les Verts pour quatre ans, jusqu’en juin 2029. Comme son prédécesseur, il est en provenance du club serbe, l’Etoile Rouge de Belgrade.

Annan (24 ans) est unarrière gauche, tandis que son ancien et nouveau coéquipier est un défenseur latéral droit, comme Ferreira. Le jeune défenseur serbe retrouve ainsi l’international Ghanéen à l’AS Saint-Etienne après avoir été partenaires au sein de l’équipe du Red Star dans la capitale serbe. Le natif de Belgrade est la 7e recrue de KSV cet été. Il débarque à la suite de Mahmoud Jaber, Lassana Traoré, Chico Lamba, Joshua Duffus et évidemment Joao Ferreira et Ebenezer Annan.

Stojkovic : « Rejoindre l’ASSE est une grande étape pour ma carrière »

Décrit comme « un latéral droit puissant » et un joueur très prometteur, Strahinja Stojkovic se réjouit de pouvoir franchir un palier sous le maillot des Verts. « Rejoindre l’ASSE est une grande étape pour ma carrière. C’est une grande fierté pour moi comme pour mes proches. J’ai hâte de poursuivre ma progression en France dans ce club ambitieux », a-t-il déclaré.

Horneland séduit par le profil impressionnant du jeune défenseur serbe

Quant à l’entraîneur de l’équipe stéphanoise, il apprécie le profil de la pépite serbe. « C’est un jeune joueur avec un gros potentiel et un physique impressionnant. Il est déjà affuté. C’est un latéral capable d’apporter offensivement tout en assurant ses arrières. Malgré son jeune âge, il a déjà évolué avec l’équipe première et il va poursuivre son développement avec nous », a réagi Eirik Horneland.