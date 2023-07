L'entraîneur du FC Lorient, Régis Le Bris, s'est expliqué sur l'arrivée de Benjamin Mendy. Un recrutement qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux.

Mercato Lorient : Régis Le Bris revient sur l'arrivée de Benjamin Mendy

Son arrivée avait provoqué un tremblement de terre sur la planète foot. Moins d'une semaine après avoir été reconnu non-coupable des faits qui lui étaient reprochés par la justice britannique, Benjamin Mendy a retrouvé un club en signant au FC Lorient. Le timing très serré entre sa relaxe et son recrutement a été très mal perçu par une partie des suiveurs. L'entraîneur des Merlus, principal acteur de ce choix sportif, a répondu aux questions de L'Équipe.

"Son poste de latéral gauche, parfois piston, parfois axe gauche dans une défense à trois est particulièrement compliqué à trouver. [...]On a voulu tenter le coup, même si ça nous paraissait irréaliste, compte tenu du statut du joueur, de son expérience, et de ce qu'est Lorient aujourd'hui", a-t-il déclaré, avant d'évoquer partiellement le processus de recrutement.

"Sans rentrer dans les moindre détails, quand l'acquittement est arrivé, nous recherchions toujours quelqu'un à son poste. Le weekend où on a affronté Concarneau (ndlr : le 15 juillet), je l'ai appelé en visioconférence pendant deux heures. J'en ai appris beaucoup sur la personnalité de Benjamin, et j'ai trouvé son style compatible avec ce qu'il se fait au club. Donc on a repris contact en début de semaine, avant de conclure le deal très tard mardi soir, et de l'officialiser mercredi." Un transfert aussi facilité par l'agent du joueur, qui gère aussi la carrière de Régis Le Bris.

Un pari sportif intéressant

L'entraîneur du FC Lorient l'assure, ce transfert n'est pas pour faire parler de Lorient. C'est un pari sportif à double tranchant. Benjamin Mendy n'a pas foulé de pelouse officielle depuis bientôt deux ans. Son dernier match remonte au 15 août 2021, contre Tottenham, quelques jours avant que les premières accusations n'apparaissent dans la presse britannique.

Retrouvera-t-il le niveau qu'il affichait à l'époque ? Telle est la question. Si le joueur retrouve ses capacités, il sera un apport fantastique pour les Bretons, qui aura enrôlé gratuitement l'un des meilleurs latéraux du monde. Mais après deux années sans jouer, le joueur de 29 ans risque davantage de ne pas retrouver le niveau qui était le sien, et pourrait devenir un poids lourd de l'effectif. Sous contrat jusqu'en 2025, l'ancien international français aura donc deux saisons pour se relancer, et tenter d'aller chercher un dernier gros contrat à 31 ans.