Arrivé à Paris ce jeudi après-midi, Ousmane Dembélé va signer avec le PSG, qui pourrait également attirer une autre star de Liga après l’attaquant du Barça.

Mercato PSG : Joao Félix au Paris SG après Ousmane Dembélé ?

À en croire les renseignements de RMC Sport, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos ne seront pas les derniers renforts du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. D’après le portail 90Min, Joao Félix serait toujours ciblé par les dirigeants parisiens. Un accord serait encore loin d'être trouvé, mais ce dossier ne serait pas à exclure totalement du côté de la capitale. Devenu indésirable aux yeux de son entraîneur Diego Simeone, l’attaquant de 23 ans ne devrait pas rester à l'Atlético Madrid cet été. Très apprécié par l’entraîneur parisien Luis Enrique, le Golden Boy pourrait ainsi débarquer à Paris d’ici la fin du mercato estival.

Une tendance confirmée par par Foot Mercato, qui assure que les Rouge et Bleu comptent bien attirer d’autres renforts en attaque après Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. Le jeune ailier de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola, et l’avant-centre de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo-Muani, seraient toujours dans les plans du PSG. En cas d’échec de l’une de ses pistes, Joao Félix pourrait faire l’objet d’une offensive de la part du Paris Saint-Germain avant la fermeture du marché des transferts de cet été. Ces arrivées ne devraient cependant pas conclure le mercato du PSG puisque Luis Campos surveille le marché des milieux de terrain pour remplacer Marco Verratti, qui pourrait rejoindre l'Arabie saoudite dans les semaines à venir.