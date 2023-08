Le gardien de but de Grenoble s'est prononcé sur le match contre l'ASSE, en ouverture de la Ligue 2. Il a prévenu ses coéquipiers sur le piège stéphanois.

ASSE-Grenoble : Brice Maubleu colle le statut de favori à Saint-Etienne

L’ASSE et Grenoble s’affrontent en ouverture de la première journée de la Ligue 2, samedi (15h) à Geoffroy-Guichard. Brice Maubleu, dernier rempart du club isérois, s’est exprimé sur ce match capital pour les deux clubs. Il est catégorique sur le statut des Stéphanois. « Saint-Étienne, c’est un des favoris (de la Ligue 2, ndlr) avec Bordeaux, donc c’est forcément un peu spécial », a-t-il déclaré, ce vendredi, dans des propos rapportés par Evect.

Lors de la préparation de la nouvelle saison, Grenoble avait battu l’ASSE à l’Etrat (1-2). Toutefois, le gardien de but grenoblois ne s’enflamme pas. Bien au contraire, il reste prudent et se méfie des Verts. « Là, Saint-Étienne est favorite. Depuis janvier, c’est la meilleure équipe du championnat, dans son style de jeu sous Laurent Batlles, qui presse très haut et qui joue pour son attaque, c’est compliqué », a-t-il fait remarquer.

Le gardien de but de Grenoble redoute les supporters de l'ASSE

Dans leur ''Chaudron bouillant'', les supporters de l’AS Saint-Etienne mouillent le maillot, en même temps que leurs joueurs sur le terrain. Pour ce premier match, le kop sud sera fermé, mais il n’empêche que le capitaine Anthony Briançon et ses coéquipiers seront soutenus par au moins 20 000 supporters. « Ce sera le match avec le plus de monde au stade ce week-end. À Geoffroy-Guichard, il y a beaucoup de bruit, c’est dur de communiquer avec ses défenseurs et on sent ce public qui pousse derrière », a souligné Brice Maubleu.

Brice Maubleu, « il ne faut pas penser qu’ils seront trop faibles »

L’ASSE a été touché par une épidémie de gastro-entérite et a dû annuler son dernier match amical contre Montpellier, samedi dernier. Pour autant, l'équipe de Laurent Batlles ne sera pas diminuée, selon le capitaine de Grenoble Foot. « Est-ce qu’ils seront tous remis de leur gastro ? Je ne sais pas, mais il ne faut pas penser qu’ils seront trop faibles, c’est un piège de penser ça. Ils auront à cœur de montrer qu’ils sont vraiment en forme cette année et encore plus sur ce premier match. Je ne doute pas qu’ils feront le travail devant leur public. Ils seront forcément à fond », a-t-il prévenu, tout en déclarant : « je ne me concentre pas trop sur eux, mais plus sur nous. »