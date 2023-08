Alors que la reprise en Ligue 2 approche à grands pas, l'ASSE fait face à plusieurs blessés. Des absences qui ont de quoi inquiéter avant Grenoble.

ASSE : Le doute plane avant d'affronter Grenoble

Dans les prochaines heures, l'ASSE va faire sa rentrée en Ligue 2. À 48 heures du match, les Verts ont effectué une séance d'entraînement ouvert aux supporters. L'occasion de remarquer plusieurs absences au sein de l'effectif stéphanois. Niels Nkounkou était présent alors qu'il ne devrait pas tarder à partir.

Malgré la présence de Gaëtan Charbonnier, l'attaquant ne figurera pas dans le groupe convoqué samedi. Blessé depuis février, il faudra attendre quelques semaines avant de le revoir du côté de Geoffroy-Guichard, comme il le confie dans une interview accordée au site officiel de la Ligue 2. "Le groupe a repris début juillet et, moi, je suis arrivé dans la foulée. Je prends part aux séances collectives depuis un moment, mais, dans un premier temps, c’était sans contact, c’est-à-dire que j’étais joker sur certains exercices et que, sur d’autres, j’étais dans des zones où j’étais inattaquable.

Mais plus ça avance, plus j’ai de liberté dans le jeu, tout en continuant à faire attention. Ça s’intensifie au fil des semaines, mais je ne pense pas que je serai prêt pour la 1re journée de championnat. Ça fait quand même un moment que je n’ai plus joué. On verra comment le coach va pouvoir m’utiliser sur ce début de saison."

Plusieurs grosses absences dans le groupe de Saint-Etienne

Plusieurs joueurs ne se sont pas présentés ce jeudi matin. À commencer par le capitaine Anthony Briançon, malade. Le défenseur central n'est pas le seul puisque son coéquipier Léo Pétrot est lui aussi touché par un virus. Une information qui a de quoi inquiéter les supporters de Saint-Etienne qui se demandent qui va commencer dans l'axe face à Grenoble.

De son côté, le jeune milieu de terrain Mathis Amougou n'était pas présent en raison d'une blessure contractée. Une information confirmée par Laurent Batlles qui a annoncé sa durée d'indisponibilité en conférence de presse. "Mathis Amougou est touché à la cheville, il en aura pour quatre à six semaines." Une incertitude circule quant au onze concocté par l'entraîneur qui souhaite tout de même se montrer rassurant : "j’ai une équipe totalement prête."