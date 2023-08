Présenté ce vendredi devant la presse, Ismaïla Sarr a fait une énorme annonce à l’OM, en promettant un duo de choc avec Iliman Ndiaye.

Mercato OM : Ismaïla Sarr signe à Marseille, une fierté pour l'Afrique

L'Olympique de Marseille continue de présenter fièrement ses nouvelles recrues, offrant ainsi aux supporters et aux médias l'opportunité de mieux connaître les visages qui composeront l'équipe phocéenne pour la saison à venir. Ce vendredi, c'était au tour d'Ismaïla Sarr de se présenter devant la presse, après que son nouveau coéquipier Renan Lodi ait fait de même.

Arrivé en provenance de Watford, l'international sénégalais a signé un contrat de cinq ans avec l'OM, marquant ainsi une étape importante dans sa carrière et suscitant la fierté de tout un continent. "Tous les Africains rêvent de jouer dans un grand club comme l'OM", a-t-il souligné lors de la conférence de presse. La colonie sénégalaise de l'Olympique de Marseille s'agrandit ainsi avec la présence de Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Les deux dernières recrues apporteront une contribution précieuse à l'équipe phocéenne, qui ambitionne de jouer un rôle de premier plan tant en championnat que sur la scène continentale.

La promesse d'Ismaïla Sarr à l'Olympique Marseille

Ismaïla Sarr a d'ailleurs évoqué cette perspective en promettant une association redoutable sur le front de l'attaque marseillaise avec son compatriote Iliman Ndiaye. "Avec Pape Gueye, on se parle souvent, il me donne des conseils. Quand il parle, j'écoute, car ça fait longtemps qu'il est là. Iliman, on se voit souvent en sélection, c'est naturel d'évoluer Avec lui sur le terrain, je vous garantis qu'on va former un duo solide, on va frapper fort !", a-t-il promis.

Les débuts d'Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye sous les couleurs de l'OM seront scrutés de très près par les supporters et les observateurs. Le premier grand test se profile dès la semaine prochaine avec le déplacement à Athènes pour affronter le Panathinaïkos dans le cadre des tours de qualification pour la Ligue des champions. L'attente est grande pour voir comment ces nouvelles recrues s'adapteront au système de jeu de Marcelino et contribueront à la quête de succès de l'Olympique de Marseille.