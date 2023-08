Poussé vers la porte de sortie de l’OL, Karl Toko-Ekambi serait en négociations avec le Fenerbahçe en Turquie. Il se rapproche ainsi d'un départ.

Mercato : L'OL déjà d'accord avec le Fenerbahçe pour Karl Toko-Ekambi ?

L’OL cherche à se débarrasser de Karl Toko-Ekambi, à un an de la fin de son contrat. Prêté au Stade Rennais pendant le mercato d’hiver dernier, il est revenu à Lyon où il est toujours indésirable. Non seulement Laurent Blanc ne compte pas sur le polyvalent attaquant, il est en plus en conflit avec les supporters du club rhodanien. L’Olympique Lyonnais tente donc de lui trouver une porte de sortie et aurait trouvé un accord avec Fenerbahçe. Les deux clubs se seraient entendus sur un deal à hauteur de 2 millions d’euros. Si ce montant est confirmé, c'est une opération à perte pour l'OL, car Jean-Michel Aulas avait investi près de 12 millions d'euros pour transférer l'international camerounais (55 sélections, 13 buts) de Villarreal, en 2020.

Karl Toko-Ekambi en négociations avec le club turc, mais...

Désormais, c’est au tour de Karl Toko-Ekambi de trouver un terrain d’entente avec le club stambouliote. Manifestant un intérêt réciproque avec ‘’Les Canaris’’, il serait déjà en discussion avec la direction du ''Fener''. D’après un journaliste du média Haber Global, cité par Olympique et Lyonnais, les négociations se poursuivent, mais elles sont tendues. L’ailier gauche de 31 ans se montrerait très exigeant avec la direction du Fenerbahçe, sur son salaire, à en croire la source. Une demande salariale élevée, qui retarderait le départ définitif de Karl Toko-Ekambi de Lyon.

Outre l'ancien joueur d'Angers SCO, l'OL tente également de se séparer de Camilo (milieu de terrain), Jeff Reine-Adélaïde (milieu offensif) et Tino Kadewere (avant-centre), tous en fin de contrat le 30 juin 2024.