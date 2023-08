À une semaine de la reprise en Ligue 1, Pierre Aristouy s'est montré confiant sur l'avenir du FC Nantes. Et ce, malgré une préparation en demi-teinte.

FC Nantes : Pierre Aristouy ne craint pas une saison catastrophe

Arrivé en pompier de service en fin de saison dernière, Pierre Aristouy écoute les critiques faites sur lui et le FC Nantes. Après une préparation en demi-teinte (une victoire, un nul et 2 défaites), les supporters craignent une nouvelle bataille pour le maintien. Mais le coach de 43 ans se montre confiant lorsqu'on lui pose la question de son ressenti, avant la reprise de la Ligue 1 dans une semaine. « Je suis plutôt tranquille, je sais qu’il y a du travail. J’ai envie de déjouer les premiers pronostics que j’entends sur le FC Nantes » a-t-il annoncé dans les colonnes de Ouest-France.

Cette confiance, Pierre Aristouy va la chercher grâce au temps qui lui est accordé. À son arrivée la saison dernière, l'ancien entraîneur des U19 Nantais n'en avait que très peu (4 matchs) pour sauver le club d'une relégation. Cette fois, il aura, sauf rebondissement, toute une saison pour redorer l'image des Canaris. « La pression est inhérente au métier, j’essaie de m’en dégager. Lors des quatre semaines en fin de saison, je n’ai pas eu le temps de l’avoir. On fonce et on verra bien. La, il y a plus de temps pour prendre conscience de la responsabilité de la tâche » a-t-il expliqué.

« Les joueurs sont prêts à relever les défis », annonce Aristouy

Seizième lors du dernier exercice, grâce à une victoire lors de la dernière journée, le FC Nantes est passé proche de la catastrophe. À une place près, le club des Bords de l'Erdre retrouvait la Ligue 2 pour la première fois depuis 2013. Pierre Aristouy se souvient de ce moment difficile, tout comme ses joueurs.

L'entraîneur de 43 ans a assuré qu'ils étaient prêts à relever de nouveaux défis cette saison : « Avec des gens intelligents, qui ont envie de bien faire et prennent plaisir, c’est motivant et encourageant. [...] Maintenant, ils doivent se libérer ». Les Canaris auront l'occasion de montrer aux fans leur capacité à réagir contre Cologne, dans le cadre d'un match amical ce samedi. Il s'agira du dernier rendez-vous avant la reprise de la Ligue 1, contre le Toulouse FC à la Beaujoire. Ronaël Pierre-Gabriel et Lamine Diack, les deux dernières recrues en date du FCN, ont été retenus dans le groupe.