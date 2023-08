Priorité de Luis Enrique pour renforcer l’attaque, Bradley Barcola dispose d’un accord avec le PSG. Mais il faudra convaincre John Textor, président de l’OL.

Mercato PSG : Le Barça rejoint Paris dans la course pour Bradley Barcola

D’après les informations du Mundo Deportivo, le FC Barcelone fait de Bradley Barcola son plan B en cas d’échec de la piste menant à Bernardo Silva. À la recherche d’un ailier droit pour compenser le départ d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, le club catalan surveille la situation de l’international espoir français de 20 ans. Pourtant, comme l'explique L’Équipe dans son édition du jour, la position de John Textor serait assez claire dans ce dossier.

L’OL prêt à bloquer Bradley Barcola cet été

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Bradley Barcola ne devrait pas quitter les rangs de l’Olympique Lyonnais. En effet, le quotidien sportif explique que les dirigeants lyonnais n’ont pas l’intention de vendre Barcola même s’il existe quelques contacts avec son agent Jorge Mendes, qui pousse pour un transfert au Paris Saint-Germain.

« L’international Espoirs, sous contrat jusqu’en 2026, est courtisé par le PSG, qui cherche un ailier et surtout des joueurs formés en France pour sa liste UEFA. Néanmoins, le club lyonnais n’a pas encore reçu d’offre écrite, à ce jour, de la part des dirigeants qatariens. Et si elle arrive, la promesse en interne est de la refuser », indique L’Équipe. Toutefois, une proposition de 50 millions d’euros pourrait faire réfléchir John Textor et la direction de l’OL. Reste donc à savoir comment va se terminer cette affaire.