Annoncé sur le départ ces dernières semaines, Marco Verratti pourrait finalement rester au PSG cet été, bien que plusieurs clubs s'intéressent à lui.

Mercato PSG : Luis Enrique voudrait garder Marco Verratti

Alors que le PSG prépare un nouveau dégraissage cette saison, et que le dossier Kylian Mbappé semble être le point important du mercato parisien, un autre transfert potentiel occupe les dirigeants du Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Présent au club depuis 11 ans déjà, Marco Verratti serait également sur le départ, et plusieurs clubs seraient intéressés à l'idée de recruter le milieu de terrain italien avant la clôture du marché des transferts estival, fin août.

Si les dirigeants du PSG ne sont pas forcément opposés à un départ de Marco Verratti, le nouvel entraîneur du club, Luis Enrique, ne l'entend pas de cette oreille, et voudrait pouvoir bénéficier des services du milieu de terrain cette saison. En effet, L'Équipe révèle que le technicien espagnol compte sur le joueur de 30 ans, et ne veut pas le voir partir dans un nouveau club lors des prochaines semaines.

Le PSG est intransigeant pour son milieu de terrain

Ces dernières semaines, trois clubs semblent suivre Marco Verratti, dans l'espoir de le détourner du PSG. En Europe, l'Atlético Madrid de Diego Simeone se penche de très près sur le profil du "petit hibou", bien que les Espagnols n'aient pas encore formulé d'offre concrète à la direction parisiennne pour le milieu de terrain. Et, comme dans de nombreux dossiers cet été, l'Arabie Saoudite serait aussi sur le dossier, puisque deux clubs de Saoudi Pro League ont coché le nom du Parisien.

L'écurie d'Al-Ahli, qui s'est déjà offert des noms ronflants comme Roberto Firmino et Ryiad Mahrez, suit avec attention la situation de Marco Verratti au PSG. De son côté, Al-Hilal se montre encore plus pressant, puisque les Saoudiens ont déjà formulé une première offre avoisinant les 30 millions d'euros pour l'Italien. Une proposition rejetée par les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui attendent plus de 80 millions d'euros pour laisser Marco Verratti quitter la capitale française.