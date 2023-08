Débarqué au début du mois de juillet dernier, Luis Enrique a pris sa place sur le banc du PSG, et semble plutôt convenir aux supporters parisiens.

Mercato PSG : Luis Enrique annoncé sur le départ, déjà ?

Hier, dans la soirée, le quotidien Marca a balancé une bombe dans ce mercato du PSG. En effet, le média espagnol a affirmé que Luis Enrique, ancien sélectionneur de l'Espagne et nouvel entraîneur parisien, songerait déjà à quitter le navire. Certaines problématiques embarrasseraient le coach espagnol depuis son arrivée sur le banc du Paris SG, alors que l'un de ses adjoints, Rafael Pol, pourrait faire ses valises lui aussi, mais pour des raisons personnelles.

À en croire le journal espagnol, Luis Enrique serait agacé par la tournure et la place que prend le dossier Kylian Mbappé durant ce mercato estival, et voudrait que la situation évolue au plus vite. Également, le rôle flou de Luis Campos au sein du club, et ses potentiels conflits d'intérêts dans le cadre de certains transferts inquiéteraient le technicien, qui songerait déjà à partir, alors qu'il est arrivé il y a tout juste un mois.

Le PSG dément les envies de départ de Luis Enrique

Pour éviter que cette rumeur ne prenne trop d'ampleur, le PSG a été obligé de réagir rapidement à ces dernières. Ne voulant pas laisser la place au doute, un porte-parole du Paris Saint-Germain a contacté Fabrizio Romano pour lui expliquer que "Les rumeurs d'aujourd'hui sont vraiment ridicules et complètements hors de propos".

Alors que le PSG est tout proche de toucher au but pour Ousmane Dembélé, les dirigeants ne veulent pas laisser des rumeurs déstabiliser le club, à une semaine seulement de la reprise du championnat. Annoncé sur le départ, Luis Enrique a donc de très grandes chances de rester au club, alors qu'un départ du Paris Saint-Germain semble, à cette, hautement improbable.