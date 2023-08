Annoncé sur le départ, un défenseur central brésilien quitte bien le FC Nantes. Il s'envole pour l'Arabie saoudite et Al-Taawoun ce dimanche.

Mercato FC Nantes : Andrei Girotto rejoint officiellement Al-Taawoun

Comme révélé le 26 juillet dernier par L'Équipe, Andrei Girotto quitte bien le FC Nantes pour l'Arabie saoudite. Le défenseur central brésilien a paraphé un nouveau contrat avec Al-Taawoun, cinquième de la dernière saison de Saudi Pro League. La durée de ce dernier n'a pas encore été révélée par le club, qui a annoncé sa signature via un communiqué. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Canaris, Girotto a été transféré pour 4 millions d'euros.

Le taulier de 31 ans va beaucoup manquer au FC Nantes. Si son départ était prévisible depuis plusieurs semaines, Ouest-France avait donné de l'espoir aux supporters. Le quotidien breton avait annoncé des discussions pour une prolongation. Girotto a été l'un des titulaires indiscutables en charnière centrale depuis 3 saisons, et ce malgré un dernier exercice en deçà de son niveau habituel (48 matchs, un but et une passe décisive). Les Nantais s'étaient habitués à son bilan de 2022 (6 buts et une passe décisive en 41 rencontres).

Plusieurs pistes pour remplacer Girotto

Désormais assuré du départ de son défenseur, le FC Nantes doit maintenant s'activer pour trouver son remplaçant. Ce ne sera pas facile d'autant que son expérience sera compliquée à pallier. Andrei Girotto, c'est 176 matchs joués en Ligue 1 et une Coupe de France remportée avec les Canaris (2022). Plusieurs profils ont été étudiés par la cellule de recrutement, à commencer par Chidozie Awaziem (26 ans). Quoi de mieux qu'un ancien de la maison pour remplacer un joueur d'expérience. Toutefois, le Nigérian n'avait passé qu'une saison au FCN (2017-2018), sans vraiment convaincre (23 matchs, un but).

Alors que des négociations seraient en cours pour sa venue, les dirigeants pourraient privilégier la piste Eray Cömert. L'international suisse (12 sélections), qui possède également la nationalité turque, est en manque de temps à Valence. D'après Foot Mercato, il pourrait être cédé par le club ché contre un chèque de 3 millions d'euros. Embêté par un possible départ de Nicolas Pallois, le FCN pourrait choisir d'enrôler les deux joueurs. Affaire à suivre.